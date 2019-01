Un manual solidario de osteopatía canina

El fisioterapeuta y osteópata avilesino Gorka Vázquez acaba de publicar 'Manual de terapia manipulativa osteopática canina', un libro cuyos beneficios serán donados íntegramente a la Asociación Felina La Esperanza. Enfocado a veterinarios, fisioterapeutas y osteópatas, en sus páginas se enseña la aplicación de unas terapias de rehabilitación sin demasiado predicamento en España, a diferencia de Italia, donde tienen mayor recorrido.

Este es el segundo manual de estas características que publica el avilesino, que se estrenó en julio con uno sobre caballos traducido al inglés e italiano. Del centenar de libros vendidos a través de Amazon, el único canal de venta, la mayoría han viajado a Italia, Sudamérica e incluso a Japón.

El manual es consecuencia de su trabajo como osteópata de animales, principalmente caballos, desde hace doce años. Tras formarse con una veterinaria quiropráctica, porque es de los que cree que el saber no ocupa lugar, surgió la oportunidad de impartir formación en la Escuela Equilibrium, en Bérgamo (Italia). «La idea surgió para que el alumno pudiera tener una referencia gráfica de las teorías. En el libro se explica con fotografías la técnica y los ángulos de aplicación», explica.

A la vista del éxito que tuvo y tras comprobar que en el mercado no existía nada parecido en español, se propuso escribir uno con fin solidario sobre perros que incorpora un anexo sobre el abordaje fascial en gatos. «Se vende que las terapias manipulativa sanitarias son posibles en gatos y yo no lo creo. Se pueden hacer, pero no son efectivas. Es más interesante un abordaje fascial, que consiste en trabajar un tejido blando que todos tenemos, la fascia. Son técnicas muy suaves», indica.

Gorka Vázquez asegura que tratar a pacientes de cuatro patas es muy gratificante. «En la terapia manual, ellos no piensan lo que le estás haciendo y sus patrones motores son automáticos. Sin embargo, la parte consciente de un humano le hace dudar y la mente juega malas pasadas», analiza. Por sus manos han pasado caballos y perros con distintas dolencias que, tras el diagnóstico de un veterinario, han recibido un tratamiento osteopático manual. «Nunca he tenido problema con los animales. Además, en ellos se ve perfectamente si el tratamiento funciona o no. Recuerdo un perro que llegó en silla de ruedas y al que solo se le ofrecían como alternativas una cirugía o fármacos de por vida. Tras la terapia, dejó la silla de ruedas», comenta.