Manuel Campa será el número dos del PSOE y apoyo a la candidatura regional de Huerga

FERNANDO DEL BUSTO Sábado, 2 marzo 2019, 09:07

El actual concejal de Promoción Económica y secretario de organización de la Agrupación Socialista de Avilés, Manuel Campa, será el número dos en la lista municipal que ayer se aprobó en las primarias de Avilés. La votación ratificó un apoyo claro de los afiliados a la gestión del equipo de gobierno.

De hecho, los concejales que repiten se colocan sin problemas entre los ocho primeros puestos, aplicando el criterio cremallera en la alternancia de sexos. Otro dato es que todos los ediles del gobierno superaron ampliamente el centenar de votos, lo que muestra un respaldo claro a su gestión.

Teniendo en cuenta el resultado de ayer, el número tres corresponde a la concejala de Educación, Cultura y Servicios Sociales, Yolanda Alonso. En el cuarto aparece Pelayo García, secretario de política municipal en la agrupación socialista. La tercera mujer en la lista ocuparía el quinto lugar: la actual concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López.

En el sexto puesto aparece el actual concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez. Si el PSOE repitiese en mayo los resultados de hace cuatro, su séptima concejala sería Nuria Delmiro, directora del Colegio Público de La Carriona y que hace cuatro años fue el fichaje estrella, quedando a las puertas del Ayuntamiento. Cierra este puesto Jorge Suárez Alonso, con 103. Trabajador del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Suárez es un militante con dilatada experiencia y que en el pasado se había encuadrado en la denominada Tercera Vía. Sin embargo, los cambios ideológicos y de familias que s registraron durante la secretaría general de Javier Fernández modificó esa división de sensibilidades, lo que explica su peso creciente en el partido.

Ahora, la ejecutiva local ordenará la candidatura. Aunque la candidata y la ejecutiva pueden introducir cambios, todo apunta a que serán mínimos y se logró un equipo que ofrece garantías a la dirección local y a Mariví Monteserín. El resultado de las primarias también refleja la pérdida de peso de lo que se ha venido denominado sector crítico. Los candidatos claramente posicionados con esos planteamientos, como Pablo Castañón o Iñaki Malda, sufrieron un duro castigo en las urnas. Ambos tuvieron 45 votos, con el agravante de que Malda era el único afiliado local que se postulaba para las elecciones europeas y que no ganó en esa votación.

Tampoco se puede olvidar que cuando Mariví Monteserín ganó las primarias, la otra aspirante, Judith Flórez, logró 116 votos. La pérdida de fortaleza de los críticos es evidente.

En esta línea, otro resultado sorprendente es el logrado por Pilar Varela. La actual consejera de Servicios y Derechos Sociales, que fue alcaldesa durante ocho años, logró veintinueve votos en la candidatura al parlamento autonómica, siendo superada por cuatro de las nueve mujeres que también aspiran por figurar en la papeleta autonómica.

Frente a ese dato, destacan los 139 votos de Luis Ramón Fernández Huerga, el actual secretario general y que recibe un refuerzo importante en su camino hacia el parlamento regional.

Con todo, en la agrupación el resultado no generó ninguna inquietud ni malestar, toda vez que Pilar Varela no se había postulado, sino que había sido propuesta por otras personas. De igual manera, en los días previos no había hecho ninguna campaña ni movimientos para recabar votos.

En la candidatura europea, el apoyo a Jonás Fernández fue más que claro. De igual manera se reflejaron las preferencias de la agrupación en las elecciones para el Congreso de los Diputados y el Senado.

Así, para los socialistas avilesinos el candidato al Congreso debe ser Jesús Ruiz, con 126 votos, de Juventudes Socialistas de Avilés, frente a los 61 de Adriana Lastra o los 47 de María Luisa Carcedo, que evidencian que el 'sanchismo' no tiene muchos adeptos en Avilés. Paula Grande logró diez votos.

En el Senado, la más votada fue Guadalupe Casona, seguida por María Fernández, Francisco Blanco y Juan Fernández. En esta selección no había aspirantes locales, lo que explica la menor votación.

De esta manera, el PSOE avilesino se convierte en el primer partido en definir todos sus integrantes para las elecciones municipales, después de haber sido la primera formación en designar la candidata, que será la actual alcaldesa, Mariví Monteserín.