Marc Vigil: «Tengo en mente un rodaje en Avilés, es mi casa y me hace ilusión» Marc Vigil vino a Avilés desde Madrid. Viernes, 26 junio 2020, 01:40

El cineasta Marc Vigil anunció que tiene pensado rodar en Avilés. Un proyecto que podría tomar forma pronto porque, tal como compartió con los internautas, «me he venido a pasar un par de semanas y vengo con esa idea en la cabeza». No en vano es algo que «tengo en mente de toda la vida y cada vez tengo más claro que me tengo que poner ya» porque «es mi casa y me hace mucha ilusión y ahora con las plataformas se puede ver en todo el mundo». Palabras que más allá de evidenciar su gratitud hacia su localidad natal, demuestran la efervescencia de un creador al que LA VOZ, como él mismo reconoció, ha seguido desde el principio cuando grabó su primer corto. Tras el éxito en la dirección de la serie 'El Ministerio del Tiempo' y terminados otros rodajes, aprovechó el confinamiento para avanzar en la escritura de un proyecto con Movistar.

«Estoy feliz de recibir este premio por el cariño con el que me habéis tratado siempre», agradeció.