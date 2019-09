María Dueñas y Lucinda Riley, entre las más leídas

Comparar la lectura actual de los socios de las bibliotecas de Avilés con la de hace un siglo, cuando se puso en marcha el centro, no es posible. No hay estadísticas para hacerlo, pero también han pasado cien años y lo que se escribe y los gustos de los amantes de la lectura han cambiando... aunque no hace falta tantos años para que se vea que las preferencias van en nuevas direcciones. El año pasado triunfó la literatura basada en sentimientos y la policiaca con historia detrás. Lucinda Riley y María Dueñas fueron las más elegidas en la Biblioteca Bances Candamo. Los libros de 'La historia de Maia' y 'La hermana tormenta: la historia de Ally', de la primera escritora, fueron retirados de las estanterías en 48 ocasiones; mientras que 'La templaza' y 'Las hijas del capitán', de la segunda escritora, salieron de la biblioteca en 49 ocasiones.

La literatura escrita por mujeres triunfó el año pasado en Avilés, ya que entre los diez libros que más se prestaron en 2018 en la biblioteca de adultos de la Casa de Cultura solo se cuelan las historias de dos hombres: Michael Hjiorth y Jerónimo Tristante.

Infantil

En la sala infantil fue Xavier Deneux quien triunfó con sus obras en la que ofrece una peculiar visión muy accesible a los más pequeños sobre elementos de la vida cotidiana que tienen que descubrir en el mundo que les rodea como los transportes, el mercado o los animales. No obstante, 'El diario de Greg', en sus distintas partes, también sigue apareciendo todavía entre los preferidos tanto en la biblioteca del centro de la ciudad como en otros puntos que forman parte de la red municipal.

En el capítulo de la música cada vez son menos los que recurren a las bibliotecas para poder escuchar sus temas favoritos. Y las películas favoritas de los avilesinos en las bibliotecas de la ciudad fueron en el caso de los adultos, 'La torre oscura' y 'Aliados', retiradas en 22 ocasiones cada una de la Bances Candamo; 'Un italiano en noruega', prestada en la biblioteca de Los Canapés en 19 ocasiones, o 'La casa de la esperanza', en 18 en La Luz.