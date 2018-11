«En Llaranes hay cosas más prioritarias que conservar una marquesina» La marquesina reubicada en la calle Río Cares de Llaranes fue ayer una atracción entre los vecinos del barrio, que se acercaron a observarla con atención. / PATRICIA BREGÓN La reubicación de la estructura de El Pozón en la calle Río Cares reaviva la polémica sobre la necesidad y el coste del traslado EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 2 noviembre 2018, 02:37

La recién llegada marquesina de El Pozón ha suscitado un intenso debate en las calles de Llaranes. En la jornada de ayer no fueron pocas las discusiones, algunas incluso subidas de tono, que los vecinos del poblado mantuvieron sobre la conveniencia o no del traslado de la estructura y, sobre todo, por el coste de la mencionada operación.

La polémica no se centra tanto en el valor simbólico de la pieza, que la mayoría reconoce, como en el «dispendio» económico que supuso su reubicación. La mayoría alude a la existencia de «muchas necesidades sociales en el barrio sin atender con gente mayor que no puede pintar su casa ni poner ascensor porque no les llega la pensión», comentaba una vecina indignada.

José Antonio Martínez comparte esta opinión y añade que la operación le parece «un despilfarro», ya que «hay otras cosas más antiguas que creo que tienen más valor patrimonial», comentó. En esta línea, se manifestaban varios pensionistas asomados al perímetro enrejado de la marquesina aún sin cimentar. «La marquesina no es un monumento y el gasto del traslado debía haber sido para servicios sociales, en Llaranes hay cosas más importantes que conservar», aseguró Francisco Feito, antiguo residente del poblado siderúrgico que se encuentra estos días visitando a la familia.

Su vecino Luis Amorín le da la réplica, mientras observa curioso el encofrado que sustentará la estructura. «Pues a mí me parece estupendo que la coloquen aquí, aunque me parece un gasto un poco excesivo», aseguró el pensionista que además pone en valor la futura función de la visera gris en la parada de autobús de Río Cares. «Me parece muy bien que la coloquen en esta parada porque va a permitir que la gente se ateche en invierno y que da muy bien en la zona», añadió.

Muy cerca de la marquesina vive Ana Belén Bernardo, que se muestra «encantada de tener enfrente la visera y poder verla todos los días». Esta vecina representa el otro polo de opinión de Llaranes, es decir, aquellos que están satisfechos con el traslado de la estructura porque, asegura, «había que conservarla». Para ella, como para otros residentes de la zona, «la marquesina forma parte de nuestra vida y representa un gran valor emocional, aunque pertenece más al Pozón que a Llaranes, yo voté por que la trajeran», afirmó.

Al margen del debate, el Club Popular de Llaranes, impulsor la conservación de la visera de hormigón, muestra su satisfacción por el éxito de traslado, aunque matiza varias cuestiones. La primera de ellas, que la «ubicación no es la mejor, ya que nosotros planteamos mantenerla en Santa Apolonia o en Monte Viso», indica el presidente de la entidad Rubén Domínguez. Por otro lado, «estamos contentos porque el coste del proyecto ha sido menor de lo que se preveía», aseguró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Llaranes, Gabriel Alzola, que siempre mostró contrario al traslado de la pieza, manifestó ayer que «hay mucha polémica en torno a este asunto pero, una vez que ya no hay vuelta atrás y la marquesina está aquí, es momento de dejar el tema y seguir trabajando por conseguir objetivos para el barrio».