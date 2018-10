La marquesina de El Pozón ya es historia Trabajos de elevación de la marquesina para colocarla en una plataforma esta mañana. / MARIETA La emblemática parada de autobús descansará hoy en su nueva ubicación de la calle Río Cares, en Llaranes LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Miércoles, 31 octubre 2018, 11:28

El traslado de la marquesina de Santa Apolonia y su instalación en la calle Río Cares de Llaranes ya está en marcha y concluirá a lo largo de la jornada de hoy miércoles. Los trabajos han provocado cortes de tráfico intermitentes -debidamente señalizados- en las calles Avilés, Gijón y Río Cares, así como el cierre del estacionamiento de vehículos del apeadero de La Rocica.

Será llevado a cabo por la empresa New Construction, S.L., especializada en estructuras. En la dirección técnica de las obras colabora con el personal de los Servicios Técnicos Municipales el ingeniero de caminos, canales y puertos Jorge Aparicio García, redactor del proyecto de traslado de la marquesina y también con amplia experiencia en trabajos de izado de piezas de gran peso (técnicas de heavy lifting).

Tras los trabajos preparatorios previos al traslado llevados a cabo en las últimas semanas, llega ahora el momento de mayor complejidad técnica en el que, una vez montada la estructura de izado y ajustados todos los anclajes entre la misma y la marquesina, deben realizarse el izado, transporte y posado sobre la nueva cimentación en la calle Río Cares, que ya está iniciada.

Su traslado se realizará a través de las calles Avilés, Gijón y Río Cares, por lo que a lo largo de la jornada de hoy miércoles se producirán cortes de tráfico en estás tres calles. La Policía Local advertirá de los mismos mediante señalización y recomienda no utilizar este eje viario durante el martes buscando vías alternativas, como puede ser Bustiello. No se recomienda la circulación por la plaza del Castaño y el camino de la Estación, ya que su estrechez no es adecuada para una intensidad de tráfico elevada.

En primer lugar se ha procedido a las labores de izado y carga. A partir de ahora se realizará el transporte a lo largo de las calles Avilés, Gijón y Río Carés. El vehículo especial de transporte irá acompañado de escolta policial que se encargará de cortar y regular el tráfico por tramos, quedando abierta al tráfico la intersección de las calles Santa Apolonia y Avilés.

Aproximadamente desde las 13 horas y hasta final del montaje se cortará el tramo de la calle Río Cares comprendido entre las calles Río Dobra y Río Deva. Durante esta fase se desviará el tráfico de entrada a Llaranes desde El Hospitalillo por las calles Río Dobra y Río Eo. La salida de Llaranes se realizará solamente por la calle Avilés hacia Santta Apolonia y por Bustiello.

Dada la dificultad de giro de vehículos articulados y autobuses por estas calles, la línea de autobús tendrá parada en la Plaza Mayor de Llaranes, adaptando sus recorridos en cada momento a la realización de los cortes. La compañía del transporte colocará carteles avisando de las modificaciones en las paradas.

También se prohibirá el aparcamiento en el apeadero de la Rocica hasta que se finalice la fase de transporte.