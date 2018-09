Las matemáticas ya no son un problema

Fotos: / Sergio López El Centro de Estudios Números de Avilés imparte clases y talleres de matemáticas, física y química, informática y técnicas de estudio PUBLIRREPORTAJE Jueves, 6 septiembre 2018, 17:13

Las matemáticas están presentes en nuestro día a día aunque cuando menos lo esperamos. A pesar de eso los números nunca han gozado de la simpatía del grueso de la población, menos aún en la etapa infantil. Las asignaturas de matemáticas, física o química han supuesto un quebradero de cabeza a más de un alumno. El problema no radica en la dificultad de las asignaturas o de las ecuaciones que se plantean, si no en la comprensión de los mismos.

Aprendemos a leer a una edad temprana, pronto comenzamos a comprender textos cada vez más largos e incluso a comentarlos sin problemas. No pasa lo mismo con los números. Desde el año 2010 el Centro de Estudios Números de Avilés ha apostado por acercar este área a los jóvenes y también a los adultos, no importa la edad para comenzar a entender los números. La manera de transmitir las matemáticas marca la diferencia entre un aprobado y un suspenso. El centro avilesino es pionero en la ciudad en la enseñanza a través de materiales manipulativos, que hagan más sencillo el aprendizaje y la comprensión.

Fotos: / Sergio López

Desarrollar la capacidad de razonamiento es fundamental para conseguir que las matemáticas, la física o la química dejen de ser las enemigas de decenas de estudiantes. En el Centro de Estudios Números se marcan como objetivo que los alumnos entiendan, hagan propios los conocimientos y disfruten al aprender. Para ello cuentan con un equipo de profesionales, liderado por Cristina Martínez, que se preparan y siguen formándose año a año para estar siempre en la vanguardia de las metodologías de enseñanza.

Imparten clases de matemáticas, física y química e informática y completan su oferta con cursos y talleres de técnicas de estudio, que no solo se pueden aplicar al mundo de los números ya que se pueden extrapolar a cualquier área de conocimiento. El curso escolar comienza en unos días y ellos aún tienen plazas disponibles. Otra de las ventajas de acudir a un centro como este es que los grupos son reducidos y adaptados no solo al nivel del alumno, si no también a sus necesidades. Gracias a las nuevas tecnologías disponen de cursos online especializados dirigidos a profesionales que se pueden consultar y seguir desde su página web, http://www.centronumeros.com. Y para completar su oferta, ofrecen cursos y talleres en centros educativos de la región.

Fotos: / Sergio López

El centro ha renovado también sus instalaciones para dar mejores coberturas a los alumnos. Con su traslado a la calle Quirinal el pasado mes de mayo han conseguido un centro amplio, con muchas aulas independientes y grandes y adaptado a personas con movilidad reducida.