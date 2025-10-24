El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación del proyecto 'Blue Expedition', a bordo del 'Máter', atracado en Avilés. Pablo Nosti

El 'Máter', un barco en Avilés contra los plásticos en la mar

Este antiguo bonitero vasco atraca en el muelle del Niemeyer como pieza angular del proyecto de sensibilización y divulgación 'Blue Expedition'

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:30

Comenta

Tras pasar por Pasaia y Santander, la 'Blue Expedition' atraca ahora en Avilés con el objetivo de sensibilizar e implicar a la ciudadanía en el problema que la invasión de plásticos representa para los ecosistemas marinos. Un problema que este proyecto, financiado con más de tres millones de euros procedentes de la Unión Europea y de los socios participantes, pretende convertir en oportunidad. La iniciativa se centra en analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevos productos sostenibles derivadas de su gestión.

Entidades públicas, universidades y empresas de España, Francia, Irlanda y Portugal participan en una iniciativa que en España lidera Diputación Foral de Gipuzkoa con la ... colaboración del Principado de Asturias, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) y el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento de Corporación Mondragón (Mik).

