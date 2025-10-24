El 'Máter', un barco en Avilés contra los plásticos en la mar

Tras pasar por Pasaia y Santander, la 'Blue Expedition' atraca ahora en Avilés con el objetivo de sensibilizar e implicar a la ciudadanía en el problema que la invasión de plásticos representa para los ecosistemas marinos. Un problema que este proyecto, financiado con más de tres millones de euros procedentes de la Unión Europea y de los socios participantes, pretende convertir en oportunidad. La iniciativa se centra en analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevos productos sostenibles derivadas de su gestión.

Entidades públicas, universidades y empresas de España, Francia, Irlanda y Portugal participan en una iniciativa que en España lidera Diputación Foral de Gipuzkoa con la ... colaboración del Principado de Asturias, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) y el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento de Corporación Mondragón (Mik).

Visitas al barco

En los cuatro días que permanecerá el barco 'Máter' atracado en el muelle del Niemeyer, unos 400 escolares tendrán oportunidad de participar en unas actividades con las que se pretende que incorporen hábitos respetuosos hacia el medio ambiente. Los primeros lo han hecho este jueves tras visitar la exposición 'Cuidando el mar para cuidar la vida', en la Sala 2 del Centro Niemeyer. Por la tarde, la mesa redonda 'Un mar de soluciones, Asturias frente a los plásticos marinos' ha ofrecido precisamente eso: soluciones. Los encargados de proponerlas fueron Alejandro Beneit Sierra, directora del Bioparc Acuario de Gijón; Javier Barro Rivero, coordinador del área de sostenibilidad de ASATA; José Luis García Lorenzo, jefe de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de Gijón;Elena Fernández Martínez, jefa de Sostenibilidad de COGERSA y José Manuel Rico Ordás, catedrático de Ecología y codirector de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.

Este viernes habrá visitas y talleres para centros escolares y, de 17 a 20 horas, talleres para familias. El sábado está planificada, de 11 a 14 horas, una recogida y caracterización de residuos en la playa de Xagó, para la que es necesario inscribirse a través de internet. En paralelo habrá visitas guiadas en el 'Máter', un antiguo barco bonitero reconvertido en museo ecoactivo y centro de educación ambiental, y talleres para familias, al igual que de 16 a 20 horas.

El domingo, además de estos talleres y de las visitas guiadas al barco, habrá una creación artística con residuos marinos, de 11 a 13 horas. Además, a las 13 horas se leerá el 'Compromiso Azul'.

Izaskun Suberbiola, la directora del barco-museo ecoativo 'Máter', ha resaltado a bordo del mismo la oportunidad que representa este proyecto a una «gran amenaza» como son los plásticos. En este sentido destacó el mismo rumbo que toman con 'Blue Expedition' diferentes agentes que, en su vertiente pública y participativa, implicará a los escolares «para que nos ayuden a llevar estas buenas prácticas a casa».

Diana Bernardo Rodríguez, subdirectora general de Planificación y Gestión Ambiental del Principado, y Ruperto Iglesias, presidente de ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social), que han visitado el barco, han encomiado un proyecto que pretende «acercar a la ciudadanía» un problema que es necesario abordar. En el caso de ASATA, Iglesias señaló que su labor es hacer un «mapeo de las empresas disponibles para que puedan acceder a financiación e investigar sobre el desarrollo de producto derivados del plástico. Puede ser una fuente de oportunidades».