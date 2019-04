«Matilde de Soignie tiene una visión feminista insólita en el siglo XIX» Mercedes de Soignie, con el manuscrito de su antepasada. / O. ANTUÑA Maestra y perteneciente a la burguesía progresista de Avilés, el cartafueyo con sus poemas juveniles se presenta mañana en el Aula de Cultura de LA VOZ RUTH ARIAS AVILÉS. Jueves, 4 abril 2019, 02:29

«Si un mozu me vien falar, / nun faltando a la razón, / nun te enfociques, que non, / yo téu que i contestar. / Peru has saber tú, galán / que si vien un atrevíu, / abástame'l puñu míu / pa apretá i'l pasapan», contesta Rosa a su celoso novio Xuan cuando este le recrimina haberla encontrado hablando con un muchacho. La respuesta es plenamente actual y aún hoy se intenta inculcar a las jóvenes que rechacen a este tipo de parejas controladoras. Y eso, rechazarle, con un «Non quiéu llevar cadena, / ni que me dés otra quexa... / Lu que nun se quier, se dexa... / Anda... Ve... Non me dá pena».

La determinación de Rosa llama la atención aún hoy en día, pero más si analizamos el contexto. Rosa es un personaje de los poemas que Matilde de Soignie, hija del ingeniero belga Adolphe de Soignie, director de la Mina de Arnao, y de Matilde de las Alas-Pumariño, escribió hacia 1870. Maestra de escuela, y perteneciente a la burguesía progresista del Avilés de aquella época, sorprende por muchas cosas: por su lenguaje, por su mensaje... y por el mero hecho de revelarse como escritora.

Sus primeros poemas se fueron publicando en el 'Diario de Avilés', pero luego se habían perdido hasta que su sobrina biznieta Mercedes de Soignie, los redescubrió en un cajón. Ahora salen del entorno familiar gracias a la Academia de la Llingua Asturiana, que los ha editado en forma de cartafueyo, en un cuadernillo de 66 páginas que sirven para descubrir a una nueva autora.

«La visión feminista es impresionante», asegura Xosé Ramón Iglesias Cueva, secretario de la Academia, que esta tarde, a partir de las 19.30 horas, estará en el Aula de Cultura de LA VOZ presentando el poemario junto a su vicepresidenta, Marta Morí d'Arriba y la propia Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula. «Rosa, una aldeana de Manzaneda, le planta cara a su novio y viene a decirle: 'No me controles', algo que no se ve en esa época ni siquiera en la literatura castellana», dice Iglesias Cueva.

Y es que Matilde de Soignie, además por la firmeza de su discurso, destaca por haber escrito en asturiano, algo que llama la atención viniendo de una mujer con una burguesa y con amplia formación. «Muchos asturianos creen que la llingua era cosa de aldeanos, y gracias a Matilde de Soignie podemos ver que no, que ella, dedicada a la enseñanza, lo dominaba perfectamente», señala.

En asturiano

La obra, 'Ecos de mi aldea', fue escrita en Naveces, donde veraneaba con la familia de Espinosa. Son poemas juveniles, compuestos cuando la autora rondaba los veinte años de edad, y su importancia radica precisamente en su existencia, en el hecho de descubrir a una autora desconocida en llingua asturiana, una mujer de nivel social alto, hija de un ingeniero clave en la historia de la minería asturiana y de la propia ciudad de Avilés, donde como ingeniero municipal fue responsable de la traída de aguas, el diseño de la plaza del pescado y hasta de las primeras aceras.

El cartafueyo es una colección de quince poemas de extensión variable, entre los 32 y los 312 versos, que plantean tres historias distintas pero interrelacionadas, dedicados al tema de la emigración, el mundo festivo y costumbrista de la romería y el cortejo.

Ahora, una vez redescubierta y con una obra que se publica casi un siglo después de la muerte de su autora, la esperanza de la Academia de la Llingua Asturiana es que aparezcan más textos. «Hay que encontrar más cosas, porque estos poemas son importantes sobre todo por lo que apuntan, porque descubren a una mujer muy interesante, muy moderna, y no estamos sobrada la literatura asturiana de mujeres, ni siquiera la literatura española en este siglo XIX», expone Iglesias Cueto.