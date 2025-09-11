El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La matrícula en formación profesional concluye hoy con 310 plazas vacantes en Avilés

Grados con alta empleabilidad como Instalaciones de Producción de Calor, en el IES Isla de la Deva, tienen 18 disponibles

C. R.

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El periodo extraordinario de matrícula en la formación profesional concluye este jueves, día 11, con una oferta que sólo en Avilés y Castrillón asciende a ... 310 vacantes. Los grados en los que más plazas quedan sin cubrir son Instalaciones de Telecomunicaciones, que oferta 30; Estilismo y Dirección de Peluquería, con 25; y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales; e Instalaciones de Producción de Calor, ambos ciclos con 22. Tanto este último como el de Instalaciones de Telecomunicaciones, que se imparten en el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas) y en el CIFP Avilés, respectivamente, tienen una alta empleabilidad.

