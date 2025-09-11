La matrícula en formación profesional concluye hoy con 310 plazas vacantes en Avilés

El periodo extraordinario de matrícula en la formación profesional concluye este jueves, día 11, con una oferta que sólo en Avilés y Castrillón asciende a ... 310 vacantes. Los grados en los que más plazas quedan sin cubrir son Instalaciones de Telecomunicaciones, que oferta 30; Estilismo y Dirección de Peluquería, con 25; y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales; e Instalaciones de Producción de Calor, ambos ciclos con 22. Tanto este último como el de Instalaciones de Telecomunicaciones, que se imparten en el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas) y en el CIFP Avilés, respectivamente, tienen una alta empleabilidad.

Pero no son los únicos, en los grados medios de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que habilita al alumno para trabajar en el montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos y que se imparte tanto en el CIFP Avilés como en el Isla de la Deva, quedan 18 plazas vacantes en cada uno de los centros; en Mecanizado, otro grado con mucha salida laboral, 11, al igual que en Operaciones de Laboratorio. En el grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos hay libres 17 plazas. Todos estos se imparten en el CIFP Avilés.

OFERTA EXTRAORDINARIA CIFP Avilés

Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 18 plazas vacantes.

Instalaciones de Telecomunicaciones: 30 plazas vacantes.

Mecanizado: 11 plazas.

CIPF del Deporte

Enseñanza y Animación Sociodeportiva: 6 plazas.

IES Carreño Miranda

Educación Infantil: 18.

IES La Magdalena

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos: 8.

Guía, Información y Asistencia Turística: 9.

IES Nº 5

Gestión Administrativa: 19.

Asistencia a la Dirección: 16.

IES Isla de la Deva

Instalaciones de Producción de Calor: 22. 18.

Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 18.

Por lo que respecta al CIFP del Deporte, tan solo han quedado libres 6 plazas en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

El grado de Instalaciones Eléctricas y Automáticas que se oferta en Avilés y Piedras Blancas tiene 18 vacantes en cada centro

En el Instituto Carreño Miranda, hay 18 vacantes para el grado superior de Educación Infantil, que prepara al alumno para trabajar como educador en el primer ciclo de Infantil o en instituciones o programas específicos de trabajo con menores en situación de riesgo social, también en ludotecas o centros de ocio.

En el caso de los estudios de Turismo que se imparten en el Instituto de La Magdalena, el grado de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos, y el de Guía, Información y Asistencia Turística, tienen 8 y 9 plazas disponibles, respectivamente.

En el Instituto Nº5, han quedado libres 19 plazas en Gestión Administrativa (grado medio) y 16 en Asistencia a la Dirección (grado superior). En el Menéndez Pidal, hay 15 vacantes para Actividades Comerciales y 22 para Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

El curso empezará el próximo lunes día 15 y hoy finaliza el plazo de matriculación.