Mavea anima a los avilesinos a participar en sus proyectos Acto del grupo ornitológico Mavea ayer en Avilés. / OMAR ANTUÑA El grupo ornitológico ofreció ayer una charla sobre sus proyectos de 'ciencia ciudadana' y la necesidad de «relevo generacional» E. FANJUL AVILÉS. Jueves, 22 noviembre 2018, 03:14

El grupo ornitológico Mavea anima a los avilesinos a sumarse y participar en alguno de los proyectos medioambientales que lleva a cabo. «Queremos mostrar al público cómo son las actividades en las que participamos, tanto las que son iniciativas nuestras como aquellas que organizan otras entidades o instituciones, para invitar a la gente a participar en ellas», explicó César Yuste, uno de los tres ponentes de Mavea que ayer ofrecieron en la asociación La Serrana la conferencia 'Ciencia Ciudadana. Tú puedes participar'.

Según explicó Yuste, «ciencia ciudadana es el nombre que en los últimos años se da a la colaboración de la gente experta en proyectos de acercamiento de la ciencia al público no especializado».

Los miembros de Mavea David Díaz, Iván Díaz y César Yuste explicaron a los asistentes los diferentes proyectos en los que participan, «tanto propios como de otras asociaciones o de la administración».

David Díaz habló de los itinerarios de pájaros por las campiñas y bosques. «Uno de los caballos de batalla de la conservación es la pérdida de las campiñas y de las zonas agrícolas. Llevamos ya unos siete u ocho años haciendo censos de estos pajarinos que viven por las praderías para ver como evolucionan», comentaron.

Iván Díaz trató el seguimiento de cajas nido y aves anilladas, que se llevan a cabo en colaboración con muchos anilladores de aves de Europa, para observar los pájaros que están anillados y crear una base de datos de anidación.

Y César Yuste explicó el seguimiento de aves en la ría de Avilés y en la costa, «un proyecto que llevamos años haciendo, tanto por nuestra cuenta como colaborando en una organización nacional», explicó.

Desde Mavea advierten de que «el naturalismo no tiene relevo generacional, los jóvenes se interesan por la naturaleza pero no participan». Por eso desde el grupo ornitológico insisten en que «cualquier persona que no tenga conocimientos previos puede participar en nuestros proyectos, el conocimiento es algo que se puede adquirir con el tiempo y la experiencia».