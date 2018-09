Mavea critica la «chapuza» del control de gaviotas y pide una mejor gestión de los residuos Un pollo de gaviota, el martes en la plaza de España. / MARIETA El grupo de ornitología advierte de que este año habrá más problemas con las aves en el centro y apela a la responsabilidad ciudadana ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 13 septiembre 2018, 02:33

El Grupo de Ornitología Mavea criticó ayer lo que considera una «chapuza» en la gestión del contrato de control de gaviotas en Avilés, cuyo retraso ha impedido realizar este año la retirada de nidos y pollos de los tejados de la ciudad. «Ya lo advertimos en su momento, que era tarde, porque en julio ya no puedes retirar huevos y no sería de recibo matar a las aves», aseguró ayer David Álvarez.

El colectivo ecologista, que parte de la base de que «a los ornitólogos no nos causa ningún trastorno el hecho de que las gaviotas críen o no en la ciudad, pero entendemos el daño que causan en algunos casos como los de las terrazas», avisa de los problemas que habrá con más gaviotas en los próximos meses. Por eso, también recuerda la responsabilidad de ciudadanos y administraciones en la gestión de residuos. «La gente también es responsable por tirar comida, dejar la basura de cualquier forma o, en caso de hosteleros, no recoger los pinchos de las mesas», añadió.

En cuanto a las razones esgrimidas por el Ayuntamiento para justificar el retraso del contrato, a Mavea le parece que apelar a la nueva Ley de Contratos es «una excusa escasa que no vale porque en años anteriores no hubo nada de eso y se llegaba también tarde».

David Álvarez también denunció ayer «una gestión malísima de los residuos en la ciudad», por ejemplo en el sistema de quita y pon de contenedores del casco histórico, «donde se dejan abiertos, sin tapa y, además, no hay una separación de la basura». Estos fallos fomentan la presencia de gaviotas para aprovecharse de los restos. «La gente en su día a día podría hacer mucho más para minimizar el problema», concluye el portavoz de Mavea.