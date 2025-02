Maximino Sánchez ratifica ante la jueza los intentos de soborno de Villalba

YOLANDA DE LUIS OVIEDO. Jueves, 7 de noviembre 2019, 01:01 Comenta Compartir

El pintor Maximino Sánchez, 'Maxi', explicó ayer en el juzgado los intentos de soborno que dice haber recibido de Miguel Ángel Villalba, expresidente de ASIA y principal imputado en el caso de las piscinas de Las Vegas. Añadió a los dos adelantados ayer por LA VOZ DE AVILÉS, uno en Qatar para cubrir lo que le reclamaba la Agencia Tributaria por el IVA más 30.000 euros y otro el pasado domingo ofreciéndole las llaves de un piso o 30.000 euros, un intento más al que no accedió. Afirmó que en este tiempo también recibió una llamada de otro abogado, que «se presentó como que eran abogados que querían demandar a Villalba y querían hablar conmigo» para «vernos en Turquía con todos los gastos pagados para hablar del tema». En este caso dijo no saber de quién se trataba, ya que aseguró no haber accedido a la petición.

Explicó, a preguntas de la fiscal, que el exdirigente político reconoció en el encuentro en Qatar con él haber emitido las facturas a su nombre y dijo que él en ningún momento tuvo intención de regresar a España, ni tuvo noticias de las obras de las piscinas de Las Vegas, desmintiendo las afirmaciones hechas la semana pasada por Villalba, que había asegurado que había contado con el pintor para estos trabajos, pero que al no volver de Qatar los hizo él mismo. También negó otras de las afirmaciones de Villalba sobre que fuera a crear una empresa con él. «Yo tenía pensado quedarme muchos años en Qatar, como así sucedió».

Sobre las facturas también fue preguntada la exmujer del pintor, a cuya vivienda llegó el requerimiento de la Agencia Tributaria. Ella aseguró que la hermana de Villalba se había puesto en contacto con ella hasta en dos ocasiones, «hasta que me enfadé porque no es de recibo meter en un lío así a una persona». Afirmó que en esas dos ocasiones, la acusada había mostrado la intención de «ver cómo se podría arreglar esto». Y que ella le había dicho que «fuera a Hacienda y lo arreglara».

Reconoció haber tratado de hablar con la empresa que gestiona las piscinas para saber qué había pasado, pero no supo concretar con quién había hablado y solo indicó que «me dijeron que no me podían dar las facturas».

Las defensas de Villalba y su familia trataron de desacreditar la declaración del pintor. Preguntaron sobre la relación de 'Maxi' con el expolítico. El primero dijo haber trabajado siempre en negro para Villalba, aunque luego, tras enseñarle la abogada dos facturas, reconoció su firma en ellas «de cuando tuvimos una tienda y estaba dado de alta». Lo mismo sucedió con su afiliación a ASIA, que en principio negó y luego reconoció, aunque dijo que «sería algún chanchullo de Miguel». Luego su exmujer, en su declaración, dijo al respecto que los Villalba se lo habían pedido «para tener más gente y le hicimos el favor, pero pagaban ellos».

En todo caso, esas contradicciones trataron de ser utilizadas por la defensa de Villalba para desacreditar al testigo alegando falso testimonio. Y la abogada de la hermana y la madre de éste también trató de que las declaraciones del artista no fueran tenidas en cuenta porque el testigo tenía conocimiento de lo sucedido en las sesiones anteriores, como lo demostraría las denuncias interpuestas por 'Maxi' contra Villalba por injurias por sus declaraciones la semana pasada.

Además afirmó que con su testimonio lo único que buscaba Maximino Sánchez era evadir la multa de la Agencia Tributaria. A lo que el pintor respondió con una rotunda negación y sobre lo primero aseguró haber leído las declaraciones en la edición digital de este periódico y visto en 'Panorama Regional', que lo grabó. La jueza dijo tomar nota de las peticiones planteadas por las defensas, pero permitió que continuara la declaración del testigo.

Declaración de Fabián Ariel

En la sesión de ayer del juicio por las presuntas irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas, la jueza también adoptó una decisión sobre la declaración de Fabián Ariel, el chileno del que supuestamente Villalba se sirvió para facturar a través de la sociedad Ariel CB. Estaba citado para el martes y no se presentó, ahora la magistrada accede a que declare por videoconferencia desde la embajada de Chile en doce días. No obstante, consideró que «no es serio que a estas alturas del procedimiento estemos tomando esta decisión». Recordó la obligación de notificar que salía de España y que si se hubiera hecho, se le habría podido tomar declaración antes para luego emitirlo durante el proceso.

