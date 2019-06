«La mayor inspiración son los hijos» Vicente Menéndez Santarúa, ayer en la exposición que inauguró en el NH Palacio de Avilés. / MARIETA El artista Vicente Menéndez-Santarúa inauguró ayer una exposición de su obra en el hotel NH Palacio Valdés de Avilés ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Miércoles, 19 junio 2019, 04:06

El pintor y escultor candasino Vicente Menéndez-Santarúa recorrió ayer los pasillos del Hotel NH Collection Palacio de Avilés con pasos de nostalgia. Lo hizo rodeado de una pequeña selección de sus obras en la inauguración oficial de una exposición retrospectiva que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de junio. Cada una de sus obras forma parte de una trayectoria ejemplar y no hay ni una sola de ellas que no despertase ayer en el artista un recuerdo que compartió con cercanía con los todos los presentes.

La primera obra que recibía al público en el corredor de la primera planta del hotel era una pequeña reproducción del monumento a Carreño Miranda, uno de los más reconocidos de Avilés que preside la plaza de Camposagrado desde hace dos décadas. «Lo que la gente no sabe es que el proyecto original no era como la escultura que hay en la plaza, falta un personaje muy importante, un alumno». Y es cierto, si uno se fija en la obra expuesta se da cuenta que tras el pintor avilesino hay un muchacho que no está en la escultura que todos conocemos. «Este chico era un homenaje a la faceta de docente del Carreño Miranda», confiesa Santarúa.

Este amor por la enseñanza ha estado muy presente en la vida del propio artista candasino. «Lo difícil es no encontrarme con algún alumno por la calle», bromeaba. Muchos de sus discípulos se acercaron ayer a acompañar a Santarúa en la inauguración, como la propia alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que se fundió en un gran abrazo con el que fuera su maestro, «sin duda fue él quien me introdujo en el arte y siempre le he tenido un gran cariño, incluso gané un concurso regional con su ayuda», confesó la regidora».

Algunos de los presentes le preguntaban de dónde le viene la inspiración, a lo que el artista contestó convencido: «Tengo claro que la mayor inspiración viene de los hijos». También han sido importante en su trayectoria las obras de los grandes que se encontró de bien joven en el museo del Prado de Madrid, una visita que le marcó para toda la vida. «He de reconocer que solicité irme a Madrid a hacer la mili para estudiar Bellas Artes y mi sueño de joven era ser copista del Prado», relataba entre anécdotas.

Para Santarúa, Avilés siempre ha sido un lugar especial y reconoció en la tarde de ayer que se enorgullece de haber llenado sus calles con su obra. En la villa vivió desde los nueve años pero siempre sentirá Candás como su verdadera casa. De hecho, fue allí donde creó el Centro Artístico Nobel de Asturias, un espacio dedicado a reunir a los aficionados al arte pero que acabaron cerrándole por una denuncia anónima. «Lo cierto es que el pueblo me marcó ya desde mi nacimiento, pues ese día cayó una bomba en Candás y mi madre, de camino a un refugio, me dio a luz en la plaza de la fuente de Santarúa. De ahí que no pueda llevar otro apellido», relataba ayer el escultor.