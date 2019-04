Mayorga defiende la filosofía como forma de vida y el teatro como medio de expresión Juan Mayorga protagonizó ayer en ciclo Palabra en el auditorio del Centro Niemeyer. / OMAR ANTUÑA El dramaturgo confiesa en el Niemeyer estar en permanente reescritura de sus textos, incluidos los que se representarán hoy y mañana C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 26 abril 2019, 01:05

Fue una conversación en la «intimidad colectiva» del teatro ante unos espectadores que se convirtieron en esos cómplices que busca la obra de Juan Mayorga. Un dramaturgo al que le abruman las referencias que aluden a él como el autor español vivo más representado y que solo (y nada menos) considera al teatro como la mejor forma de expresión de cuestiones filosóficas que, en su opinión, deberían estar en nuestro día a día. Un teatro que escribe y reescribe, en un permanente esfuerzo por mejorar textos como los que hoy y mañana se representarán en la ciudad. Hoy, 'El Mago', en el teatro Palacio Valdés; mañana, 'Intensamente azules', en la Sala Club del Centro Niemeyer. Dos obras que ha venido revisando en el tren que lo ha traído hasta Avilés, una ciudad en continuo idilio con su obra.

Juan Mayorga ya había participado en los diálogos con dramaturgos organizados por el teatro Palacio Valdés en 2017 con motivo del veinticinco aniversario de su reinauguración. Si su obra era conocida por los espectadores desde que en 2012 estrenó 'La lengua en pedazos' en la ciudad', aquella entrevista permitió conocer mejor al autor. Al filósofo y matemático que hay detrás de 'Cartas de amor a Stalin', 'Reikiavik', 'El crítico', 'Hamelin' o 'El chico de la última fila', entre muchas otras. Ayer fue la segunda entrega de aquel primer acercamiento, un encuentro celebrado en el auditorio del Centro Niemeyer en el que compartió anécdotas, método de trabajo y filosofía de vida sin escatimar referencias a Spinoza, Kierkegaard, Descartes y Platón. Y en el que se confirmó como un hombre cauto, cabal y reflexivo, poco amigo de lanzar opiniones a la ligera como se ve tanto estos días, en tiempo de debate electoral, señaló.

Mayorga habló durante cerca de hora y media sobre el Mayorga que no fue, sobre su concepción de la literatura, la del teatro, el espectador y la filosofía y matemática que encierran sus textos. En un repaso por su vida y por su obra que desveló algunas anécdotas entrañables como aquella de su niñez en la plaza del Conde del Valle de Súchil, en Chamberí, en la que el padre de su amigo Bartolo, portero en una finca en la que vivía Matías Prats padre les permitía hojear los periódicos que recibía. «Nos dejaba verlos, pero que no se notase. Íbamos a las páginas de fútbol y aún me produce cierta emoción esa imagen de esos dos niños de diez años», en una época en la que Mayorga soñaba con ser periodista deportivo.

En esa centrifugadora que es la vida, uno descubre que se le dan bien las matemáticas, pero que le interesa la filosofía y le gusta tanto la literatura que lleva el Quijote de Cervantes en su teléfono móvil. «Y cuando estoy en el metro y no tengo otra cosa, lo leo y veo al resto de los pasajeros con su móvil y me hago la ilusión de que estén mirando 'Los hermanos Karamazov'». Los espectadores (y no público, término que no le gusta) se rieron. «El Quijote es una obra sobre el lenguaje. Porque yo me imagino al hidalgo mirando por la ventana en La Mancha y diciendo 'uf, qué planicie'. El hombre adiestrado, envenenado y contaminado por los libros, se tiene que imaginar a esa manchega como una princesa y el molino como un castillo, entonces la vida comienza a ser más interesante», defendió.

Para Mayorga la escritura es un ejercicio de observación y reflexión. Pero también es placer. «Me gusta escribir, soy feliz escribiendo y me ayuda cuando no estoy escribiendo. Escribir me lleva a fijarme en cosas en las que no repararía si no escribiese y alguno de esos textos puede tener deseo de teatro», explicó. De hecho, «algunas veces ocurre que alguno de esos textos han provocado la reunión de algunos actores y estos han abierto la reunión a la ciudad y eso a mí me alegra».

Una satisfacción que trata de huir de los halagos grandilocuentes y busca cobijo en la modestia. Cuando escucha presentaciones, ayer mismo, como la que le identifica como el autor vivo más representado, «siento que se está hablando de otra persona, un tipo más interesante que yo». También porque es una afirmación que «no puedo confirmar», un hecho importante para alguien tan perfeccionista que reescribe constantemente sus textos. Una «pulsión escritora» que tiene que ver con esas ocasiones en las que «he descubierto que mis textos y espectáculos llegaban a menos espectadores de los que esperaba porque no estaban lo suficientemente bien construidos».

Vincula la escritura al orden, la estructura y la relación de la matemática y en ella plasma esos temas que le llaman e interesan y de los que espera una respuesta porque el teatro «tiene un extraordinario valor para esclarecer el mundo». Las historias están ahí y él apuesta por «compartir con alguien mi zozobra» sobre, por ejemplo, casos como el de Ángel Hernández, que recientemente ayudó a su mujer a morir. «Puedo escribir un ensayo o una reflexión llena de citas, pero construir una historia y mostrar lo complejo como complejo, con las tensiones propias y mostrar que ese hombre está tomando una decisión que quizás no le deja dormir», exige un desdoblamiento del espectador que para él es fundamental. «Deberíamos ser capaces de hacer un teatro en el que el espectador no fuese capaz de volver a su casa o volviera distinto», reclamó.