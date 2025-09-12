El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un taller de gimnasia en silla.

Las Meanas y Llaranes inician su programación de otoño

R. D.

Avilés

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas ha abierto el plazo de inscripción para sus actividades hasta el 20 de septiembre. A partir de octubre se pondrán en marcha las actividades habituales del centro, entre las que se encuentran los talleres de memoria, estiramientos, baile activo, movimiento consciente, teatro terapéutico, literatura y manejo básico de dispositivos móviles.

Los talleres de memoria, movimiento consciente, estiramientos y baile activo se adjudicarán mediante sorteo público, que se celebrará el lunes 22, y no serán compatibles entre sí, por lo que cada participante deberá escoger solo uno de ellos. El resto de propuestas se asignarán por riguroso orden de inscripción.

En Llaranes se mantienen esos mismos plazos, con una programación de talleres de baile activo, memoria, gimnasia y gimnasia en silla, que se adjudicarán por sorteo, y otros de movimiento consciente, estiramientos, literatura o teatro.

Además, el sábado 27 de septiembre se llevarán a cabo unas jornadas, abiertas al público, de estudio de folclore del centro de Asturias.

