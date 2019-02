Medio millar de familias con menores a su cargo pide ayuda económica

El plan de ayudas a familias con menores a su cargo han recibido medio millar de solicitudes por parte, la mayoría, de perceptoras del salario social, según informó ayer el Ayuntamiento de Avilés, que recuerda que todavía está abierto el plazo hasta el próximo 27 de febrero.

Se trata de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a su cargo que se pueden dirigir a la sede la Servicios Sociales, en la calle de Galiana, con cita previa. El presupuesto destinado a este programa es de 520.800 euros, destinados a un mínimo de 744 unidades familiares con menores a su cargo.

En la última convocatoria se han beneficiado de estas ayudas financiadas por la Administración General del Estado y el Gobierno del Principado hasta 691 familias que han percibido una subvención de 700 euros como máximo.

Las personas solicitantes habrán de cumplir y acreditar los siguientes requisitos en el momento de presentar la solicitud: Ser mayor de 18 años o menor emancipado, con hijos menores a cargo (los menores de 18 años en situación de acogimiento se considerarán como un hijo más de la unidad familiar); residir y estar empadronadas en el término municipal de Avilés durante un periodo ininterrumpido no inferior a los 6 meses previos a la apertura del plazo de presentación de solicitudes; no disponer de recursos económicos familiares que sean superiores a los establecidos en el baremo regulado; y no haber recibido la misma ayuda en el mismo año en otro ayuntamiento.