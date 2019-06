Un megayate de máximo lujo anuncia escala en Avilés para octubre de 2021 Recreación del 'Crystal Endeavor', de 180 metros de eslora, certificación polar y cubierta de vuelo. / LVA El 'Crystal Endeavor', de la estadounidense Crystal Cruises, con capacidad para doscientos pasajeros y aún en construcción J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 4 junio 2019, 00:35

La línea de cruceros de lujo estadounidense Crystal Cruises incorpora Avilés a sus itinerarios. El estreno está programado para octubre de 2021 con el 'Crystal Endeavor', un innovador y exclusivo megayate de unos 180 metros de eslora aún en construcción en los astilleros Werften de Stralsund (Alemania), con capacidad para doscientos 'invitados' (al tratarse de un yate, no de un crucero, no se utiliza el término 'pasajero') sin estrecheces de cartera. Tal y como figura en su web, el precio de partida de la travesía, doce días, desde Londres a Lisboa, es de 11.699 dólares, unos 10.450 euros. Eso sí el servicio, seis estrellas, no tiene parangón, cien suites dobles de entre veintiocho y 105 metros cuadrados con el máximo refinamiento, servicio de mayordomo incluido y gastronomía Michelín.

El 'Crystal Endeavor' -bautizado así en homenaje al barco que en el siglo XVII bajo el mando de James Cok realizó la primera gran expedición a los mares del Sur- tiene certificación polar y según la compañía es el mayor yate del mundo con capacidad para romper el hielo. Con cubierta de vuelo para helicópteros y de desembarco, sus itinerarios se dividen en tres categorías, expedición remota, exploración y descubrimiento cultural, en la que se enmarca su visita a Avilés.

Tras Caen St-Malo, Concarneu, Burdeos y Pasajes, será la sexta y penúltima escala, el 6 de octubre. La última antes de llegar a la capital portuguesa será Villagarcía de Arousa. La compañía se refiere a Avilés como «un encantador puerto con espaciosas plazas, gemas religiosas y coloridos edificios que decoran el centro medieval». También se refiere al «impresionante Centro Cultural Niemeyer, la respuesta de Avilés al Guggenheim», así como a Cudillero, «uno de los pueblos más hermosos de España». Su viaje inaugural está previsto para agosto de 2020, desde Tokio hasta el lejano oriente ruso, ida y vuelta. También tiene programado navegar por el paso del Noreste, que une el Atlántico con el Pacífico a lo largo de las costas de Rusia, Nueva Zelanda, Australia, la Antártida y el Pacífico Sur

Crystal Cruises es la cuarta línea de cruceros de recreo que ha incluido a Avilés en sus itinerarios. Las otras tres son la británica Saga, la alemana Hapag-Lloyd y la noruega Fred Olsen, la única que a día de hoy tiene programadas nueva visitas, catorce hasta 2021, cuatro de ellas este año, todas con el 'Braemar'.

La próxima está a la vuelta de la esquina, el lunes 10, y las siguientes para el 28 de julio, 25 de septiembre y 27 de octubre.