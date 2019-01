Lo mejor de Asturias, en Hong Kong Manuela Flórez, en su oficina, con dos de los productos que exporta. / MARIETA Manuela Flórez exporta alimentos asturianos desde Avilés y los introduce en hoteles de Asia de la mano de los mejores chefs C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 30 enero 2019, 03:25

Si usted se aloja en el exclusivo hotel Morpheus de Macao, diseñado por Zaha Hadid Architects, se encontrará en el desayuno con unos pequeños y coquetos tarros de mermelada 'made in Asturias'. La 'culpable' es Manuela Flórez Agrelo, una suiza enamorada de los productos de la tierra de su padre, que a mediados de 2014 fundó LMA Consulting, una empresa de exportación de alimentos de calidad con base en Avilés. La consolidación del negocio, prevista para este año, la han llevado a trasladar su residencia a una ciudad desde la que defiende el potencial de la región y la necesidad de políticas que apoyen la industria, al igual que hace Nueva Zelanda con la miel o Suiza con toda su industria agroalimentaria. «Si no, hace tiempo que habría desaparecido y allí el agricultor no es pobre», explica una emprendedora políglota (además de español, habla inglés, francés, alemán e italiano) que derrocha pasión por los productos que exporta.

Flórez Agrelo, contable de formación, decidió montar su propia empresa al detectar el «potencial» que podrían tener algunos alimentos asturianos con los que estaba familiarizada. Aprovechando «la buena situación geográfica de Avilés, con el puerto aquí al lado» y los contactos que su marido tenía en Hong Kong, comenzó a desarrollar un proyecto para el que seleccionó «los productos que nos gustaban a nosotros de toda la vida y que sentíamos que aquí no eran valorados». La miel, por ejemplo. «Soy una enamorada de la miel porque yo la uso mucho», confiesa. Y siempre de pequeños o medianos productores, nunca industriales.

Para su primera presentación en un hotel de Hong Kong se llevó «un tarro grande de miel de los Oscos que tenía en casa». «Les chifló», asegura, pero también aprendió que allí triunfa el pequeño formato, la otra pata del negocio. Aparte de identificar y contactar con productores regionales y abrir mercado a sus alimentos, LMA Consulting personaliza la presentación, es decir, envasa y etiqueta el producto a demanda del cliente.

Aquella primera cata en el Hotel Intercontinental de Hong Kong en 2014 les brindó la posibilidad de organizar una segunda en el Gran Hyatt de Macao, una ciudad en la que triunfan los complejos hoteleros con miles de empleados y cientos de restaurantes. «Llevamos miel, mantequilla de Tineo, leche con y sin lactosa y queso», explica. Allí estaba Christophe Duvernois, director culinario del complejo, que tras probar la miel exclamó que llevaba años buscando algo como aquello. «¡Nunca nadie me la trae!», se lamentó. Aunque tienen profesionales que se encargan de explorar mercados, «no pueden ir a Taramundi a buscar un producto» y ahí está la ventaja de LMA que, por otra parte y como recuerda su directora, «competimos contra todo el mundo».

Manuela Flórez, que reconoce que hasta ahora todo ha sido inversión y que será este el año en el que esperan empezar a recoger beneficios, asegura que «hemos encontrado un nicho de mercado. Ofertamos cosas que otros no pueden ofrecer: un producto exclusivo de pequeños productores». Aún así, no hay triunfalismo en sus manifestaciones. En un país lleno de productos «de los de siempre», a saber, italianos y franceses, «cuesta muchísimo entrar». Esa fue, de hecho, una de las razones por las que descartó los supermercados.

A lo largo de estos cuatro años, LMA Consulting ha ampliado su cartera de productos a los embutidos, sobre todo los de caza («porque el jamón ibérico ya tiene canales abiertos»), y al aceite, un producto muy español. Ha abierto también una tercera vía de negocio en Suiza, país que apuesta mucho por lo local, y ha encontrado un cliente-colaborador, Reign, que les compra sus mermeladas en pequeño formato y las dispone en cajas de regalo ilustradas con cuadros de pintores famosos.

Manuela Flórez desconocía todo sobre la industria agroalimentaria, pero ahora puede ofrecer una clase magistral sobre miel (su favorita) o sobre políticas públicas de apoyo al productor.