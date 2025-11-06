El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El historiador Román Antonio Álvarez, la edil Yolanda Alonso y la arquitecta municipal Andrea del Cueto. A. L. J.

La memoria de los estudios arqueológicos abre la fase 2 de la recuperación de la muralla

La arquitecta municipal Andrea del Cueto ofreció una ponencia técnica sobre los procesos a seguir en el plan de la fortificación medieval

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

La sala de conferencias de la Casa de Cultura se abarrotó ayer miércoles durante la segunda actividad que se desarrolla dentro del ciclo de conferencias en torno a la recuperación de la muralla medieval de Avilés que organiza el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en colaboración con el Ayuntamiento. En esta ocasión la ponente fue la arquitecta municipal Andrea del Cueto Menéndez, que impartió una sesión más técnica sobre 'El Plan Especial del Casco Histórico de Avilés'.

La gran afluencia en la actividad demostró que los avilesinos están interesados en conocer el futuro de uno de los espacios más amplios, a la par que degradados, del casco histórico de la villa, como son ese grupo de solares y edificaciones que componen el trazado urbanístico entre el Parque de El Muelle y la calle Jovellanos, atravesando Los Alas y sus espacios interiores.

Andrea del Cueto comenzó su intervención poniendo algo de contexto histórico, desde la primera declaración de Avilés como conjunto histórico-artístico en 1955 a la revisión del plan en 1993 y actuaciones posteriores. Para la arquitecta municipal de ahí nace precisamente «una ciudad con una fuerte identidad histórica y un tejido urbano consolidado» que ahora afronta un objetivo mucho más ambicioso: «Hoy el reto es transformar este entorno desde la sostenibilidad, la inclusión y la calidad urbana», destacó del Cueto.

En esta misma línea la arquitecta explicó a los oyentes que «el urbanismo no es solo técnico, sino también cultura, memoria y estrategia» e incidió en que en Avilés «se ha utilizado para reconciliar ciudad y ciudadanía, revalorizar lo existente y proyectar futuro sin borrar el pasado. La ciudad consolidada es un organismo vivo, y el urbanismo debe intervenir con sensibilidad, respetando sus capas históricas y promoviendo una ciudad más habitable, sostenible e inclusiva».

Próximas fases

Sobre el plan de la muralla que ya está en marcha, la arquitecta recordó las fases que ya se conocen y actualizó el estado del proyecto. «Esta semana se presentarán las memorias finales de los estudios arqueológicos que servirán de base para definir la fase 2, cuanto se va a restaurar y de qué manera», señaló. Además, según avanzó la arquitecta, «ya se ha iniciado el proyecto de reparcelación que permitirá pasar de las parcelas que existen actualmente a las que define el estudio de detalle, algo que es esencial para la viabilidad jurídica y técnica de las obras».

Estas jornadas se cerrarán el 12 de noviembre con la charla del arqueólogo Alejandro García Álvarez-Busto sobre 'Prospecciones y perspectivas sobre la muralla avilesina'.

