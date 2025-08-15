El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los menores fueron localizados por la Policía Local en el recinto del Festival de la Cerveza de Avilés. Juan Carlos Román

Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años

Los dos menores fueron localizados en la calle por los agentes, la madre tardó en aparecer varias horas y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores

Redacción

Avilés

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:02

La Policía Local de Avilés llevó a cabo un operativo a lo largo de esta semana en el entorno del Festival de la Cerveza que se celebró en la pista de La Exposición y en el mismo se realizaron varias actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes, entre ellas a varios menores de edad. También se localizó a una niña de 3 años que se encontraba a cargo de su hermano también menor de edad (17 años), al que además le fue intervenida una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente. Ambos menores fueron entregados a su madre, que no se encontraba en el lugar, tardando varias horas en localizarla. De los hechos descritos se instruyeron diligencias a la Fiscalía de Menores.

Además de estos hechos, en la madrugada del pasado jueves agentes de la Policía Local de Avilés intervinieron en un operativo en la calle Alejandro Casona, en colaboración con agentes de Policía Nacional, en la localización de tres menores que habían sustraído varias piezas de canalones. Se colaboró en el traslado a la comisaría para la práctica de las diligencias pertinentes y finalmente se intervinieron varios trozos de canalón y un taladro-destornillador eléctrico.

Esa misma madrigada, pero en la travesía de Los Canapés, se interviene con motivo de un accidente de tráfico por alcance con tres vehículos implicados. El siniestro se produjo al ceder el paso uno de los vehículos a un camión de bomberos en servicio prioritario y ser alcanzado por los que le siguen. Como consecuencia del accidente resultaron heridos de carácter leve varios ocupantes de los vehículos implicados.

