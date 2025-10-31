El mensaje de Ana Solís tras superar su reprobación en Avilés: «Ánimo Esther»

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 31 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

«Ánimo Esther». Fue el mensaje irónico con el que la concejala de Izquierda Unida, Ana Solís, cerró su intervención en el debate sobre su posible reprobación, planteada por la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares. En esos momentos, Solís ya sabía que la moción no iba a salir aprobada, incluso que sus correligionarios le habían dado una buena tunda verbal a Llamazares.

La portavoz popular defendió su propuesta por el «comportamiento impropio de Ana Solís», reprochando su «lenguaje ofensivo hacia los miembros de la corporación y asociaciones».

Por su parte, Solís defendió su gestión, aseverando que «las difamaciones de la derecha me refuerzan». La edil repasó sus campos de gestión, emocionándose en la Memoria Democrática, por la represión sufrida por su familia. «No me mueve el interés personal; a quien me pone verde, le digo que la roja, roja se queda», concluyó.

La propuesta del PP sólo alcanzó el respaldo de Vox. Arancha Martínez Riola recriminó a Ana Solís que «no haya dejado de insultarnos en cada pleno, con un comportamiento faltón, sectario y guerracivilista», además de cuestionar la gestión de la edil.

A partir de ahí, Ana Solís sólo logró el respaldo del pleno. El portavoz de IU, Agustín Medina, calificó de «inaudito» que se quisiese reprobar a una edil «con una buena gestión» y más cuando «la propuesta bien de una de las concejalas con el colmillo más retorcido, que sólo busca hacer daño»: Medina también reprochó a Llamazares que «no quisiese reunirse con los trabajadores de Windar Service, tal vez por no molestar a la empresa. Y, en la comisión de Hacienda, los ediles del PP fueron incapaces de expresar la propuesta». Medina recordó a Llamazares su derrota en el congreso local del PP. «Usted ha sido reprobada por sus afiliados. Esta medida sólo se entiende porque busca su supervivencia política».

Podemos, a través de la edil Sara Retuerto, rechazó la reprobación, «salvo por la gestión». Reprochó a Llamazares que «quisiese montar un circo. Vino a reprobar y marcha reprobada».

Por su parte, Manuel Campa, portavoz del PSOE, ironizó sobre la propuesta ya que «no sé si vamos a reprobar a Ana Solís o a Esther Llamazares», asegurando que «al PP, lo que le molesta es que gobernemos y nuestra actitud de trabajo». Para Campa, la moción del PP era «un intento de desestabilizar».

El debate fue seguido en el salón de pleno por numeroso público, especialmente vinculados a Izquierda Unida, como el coordinador local, Juan José Fernández, el secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, José Manuel Rodríguez Baltar o Alejandro Cueli, que fuera portavoz de IU en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía.