Los mercadillos solidarios de Avilés abren sus puertas de cara a la Navidad
La Asociación Contra el Cáncer de Avilés está en un local en la calle Rui Pérez y la Asociación Felina La Esperanza hace lo propio en El Atrio
A. L. J.
Avilés
Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00
Se acerca poco a poco la Navidad y el espíritu de estas fechas siempre invita a comprar más que el resto del año, algo ... que saben de sobra algunas entidades avilesinas que estos días han empezado a abrir mercadillos solidarios en los que se venden todo tipo de objetos de decoración, ropa de segunda mano, libros e incluso arte a un buen precio.
Como viene siendo habitual, la Asociación Española Contra el Cáncer de Avilés abrió sus puertas esta semana en un local situado en la calle Rui Pérez. Inicialmente pensaban abrir unos días antes, pero la inauguración del mercadillo se tuvo que retrasar por las intensas lluvias que inundaron buena parte de Avilés el pasado fin de semana.
Lo recaudado, como es habitual en su caso, irá directamente a la financiación de campañas de concienciación y a la investigación que la entidad impulsa en todo el territorio nacional desde hace muchos años.
Por su parte, la Asociación Felina La Esperanza hace lo propio en un local interior en el centro comercial El Atrio, accesible a través de la calle Doctor Graíño. También el suyo es un mercadillo solidario habitual por estas fechas, en el que se venden todo tipo de artículos y cuya recaudación se destina a la atención de varias colonias de gatos callejeros y al gasto en comida o vacunas.
