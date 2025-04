El mercado ecológico llena el parque de Las Meanas

R. A. Avilés Domingo, 13 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Después de las dos ediciones del año pasado, el mercado ecológico y artesano vuelve este año a Avilés con fuerza, con cuatro fines de semana programados que se estrenaron ayer en el parque de Las Meanas. Allí se instalaron 34 puestos de artesanía y gastronomía que no dejaron indiferentes a los avilesinos, que acudieron en gran número a pasearse por el mercado y hacer sus compras. De hecho, «al principio vinieron directas a mi puesto una decena de personas que ya me conocían y me felicitaban por haber venido a Avilés», contaba María Jesús Fuentes, una productora frutícola de Colunga que desde el año pasado elabora también dulces y mermeladas que, a tenor de lo visto ayer, están cosechando un importante éxito.

Casi junto a ella se situaba el argentino Claudio Garigliano, afincado en Gijón desde hace casi dos décadas. De padre italiano y formado en el trabajo con el cristal en la isla de Murano, a su llegada a Asturias comenzó a experimentar con el vidrio de las botellas de sidra, con las que hace desde bandejas a un amplio repertorio de bisutería, que enseguida despertó la curiosidad de los compradores.

Los avilesinos ya lo conocían por su participación en varios mercados navideños, aunque era la primera vez que acudía fuera de esa temporada. Ahora le volverán a ver en las otras tres ediciones previstas en los próximos meses.

Algunos ya habían venido el año pasado, otros se estrenaban, y en general todos se encontraban ayer satisfechos de la afluencia de gente y de las ventas. Los paseantes, por su parte, además de un buen surtido de empanadas, quesos, embutidos o mermeladas se encontraron con una buena variedad de productos artesanos, desde cuero a textiles, talla de madera, cosmética y hasta lana de ovejas asturianas transformada en flores, figuras o cestos, obra de la ovetense Sol Soberado, que mostraba por primera vez en Avilés el resultado de su proyecto para recuperar la lana regional, muy tosca para tejer, pero válida para fieltrear.