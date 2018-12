El mercado se prepara para Navidad El percebe es uno de los productos que ya ha comenzado a encarecerse estos días. / MARIETA La previsión es que los precios comiencen a subir a partir de la próxima semana | Algunos productos como la quisquilla o el rape ya han incrementado su precio, mientras carnes, como el cordero se mantienen sin cambios EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 8 diciembre 2018, 05:52

El ajetreo en los comercios de la alimentación avilesinos, en especial pescaderías y carnicerías, era ayer considerable. Aunque casi toda esa intensa actividad y la notable afluencia de público se debía más a la festividad de hoy sábado que a los preparativos de la mesa de Navidad. «La gente está esperando a última hora, por ahora no vemos que se lleve mucho para congelar y aún es pronto para los encargos», asegura el pescadero Vicente Rodríguez de Casapesca.

En general, los precios de los productos de la mar se mantienen, con merluzas del pincho sobre los diez y los catorce euros el kilo, y lubinas salvajes entre los veintiséis y los veintiocho. Donde ya se nota cierto encarecimiento es en algunos pescados típicos como el rape, uno de los peces más solicitados en estas fiestas, que experimenta subidas de cinco y seis euros por kilogramo.

Eso sí «la gran subida llegará a partir de la semana que viene», advierten en pescados Juanín. Un encarecimiento difícil de concretar para los pescaderos porque el precio final dependerá, además de la demanda de otros factores como la meteorología. «A ver cómo está la mar esos días», se preguntan.

Lo que si parece estar más claro es el alto precio que alcanzará el marisco, en especial «quisquilla, bogavante o percebe», enumera Vicente Rodríguez. Ayer la quisquilla ya presentaba una subida de treinta euros en el kilo, vendiéndose a unos 54 o 78 euros, según tamaño y origen.

«Yo ya me niego a pagar esas burradas y no adelanto compra, compro el pescado fresco y si lo veo muy caro, pues compro un pescado más barato. No me merece la pena por un día semejante dispendio», asegura Alicia López, que viene desde Salinas a hacer sus compras a Avilés.

Por su parte, las carnes más tradicionales en Navidad, como el cordero lechal o la ternera «no observan cambios en el precio», asegura Francisco García, de carnicería García. Dependiendo de si lleva por mitades o entero, el cordero el precio oscila entre los quince y los dieciséis euros el kilo. En caso de llevar solo paletillas, el coste llega a los diecisiete. Otro de los productos que se consolida en las fiestas es el 'pitu de caleya', que suele obtenerse previo encargo y con un precio de diez euros el kilo.