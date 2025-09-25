La mercancía general impulsa el crecimiento del tráfico portuario de Avilés

La Autoridad Portuaria espera finalizar este 2025 con una ligera subida en el movimiento de mercancías con respecto al año anterior, así lo había ... ya avanzado el director general del Puerto, Ramón Muñoz Calero, hace unos días. Ayer, se dieron a conocer los movimientos en los muelles del mes de agosto y el acumulado del conjunto del año, datos que demuestran que es el embarque de la denominada mercancía general (productos siderúrgicos, lingotes de zinc, tramos de eólicas y carga de proyecto) lo que está impulsando el ligero crecimiento que hay hasta ahora.

Hasta agosto, se embarcaron y desembarcaron por los muelles de ambas márgenes 3.063.750 toneladas. De ellas, 804.310 fueron mercancía general embarcada, cuando el año anterior hasta ese mismo mes la cifra había sido de 574.349 toneladas, supone un aumento del 40%.

Por contra, se ha reducido sensiblemente la mercancía de este tipo desembarcada en el puerto avilesino. Se registra además caídas ligeras en los graneles líquidos y sólidos. Aún así, los números de momento son positivos e invitan al optimismo.

El Estrellín

Por otro lado, ayer se formulaba el documento que marca el estudio ambiental que permitirá el desarrollo de El Estrellín en donde se construye una carretera nueva para ampliar espacio de servicio para el puerto en la zona de la cantera.

En él se advierte sobre los cambios respecto al trazado inicial de la carretera. La causa es técnica, toda vez que la propuesta inicial se formuló antes de ejecutar el proyecto. Ya con la obra en marcha, los técnicos se vieron obligados a realizar modificaciones para poder completar la obra y que introducían variaciones respecto al talud. Ahora, deberán documentarlas e incorporarlas al expediente.