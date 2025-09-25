El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Movimiento de bobinas en los muelles de Arcelor. PALOMA UCHA

La mercancía general impulsa el crecimiento del tráfico portuario de Avilés

Hasta septiembre se registraron casi 80.000 toneladas más movidas este año que en el ejercicio anterior

Y. L. / F. B.

Avilés

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La Autoridad Portuaria espera finalizar este 2025 con una ligera subida en el movimiento de mercancías con respecto al año anterior, así lo había ... ya avanzado el director general del Puerto, Ramón Muñoz Calero, hace unos días. Ayer, se dieron a conocer los movimientos en los muelles del mes de agosto y el acumulado del conjunto del año, datos que demuestran que es el embarque de la denominada mercancía general (productos siderúrgicos, lingotes de zinc, tramos de eólicas y carga de proyecto) lo que está impulsando el ligero crecimiento que hay hasta ahora.

