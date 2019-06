Mercedes Álvarez firmaba las cuentas del Niemeyer «porque era mi obligación» Mercedes Álvarez, a la derecha, ayer en la Audiencia Provincial. / MARIO ROJAS La expresidenta del Patronato confirma que nunca se presentaron en fecha y que nadie de su equipo técnico le advirtió de posibles irregularidades C. DEL RÍO OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 02:09

Mercedes Álvarez, exconsejera de Cultura, Turismo y Deporte del Principado y presidenta de la Fundación del Centro Niemeyer desde diciembre de 2008 al 4 de junio de 2011, declaró ayer en el juicio por el 'caso Niemeyer' que se sigue en la Audiencia Provincial que ella simplemente firmaba las cuentas anuales porque era su obligación, que no las formulaba y que nunca nadie de su equipo técnico en la consejería le advirtió de que algo pudiera estar yendo mal. En una comparecencia con numerosas lagunas por la incapacidad de la testigo para recordar, sí confirmó que las cuentas siempre se presentaban con retraso y que fue conocedora de «tensiones financieras» porque las subvenciones para el centro no llegaban a tiempo. Igualmente, afirmó que «había una confianza absoluta en las personas que llevaban el centro» y que su director, Natalio Grueso, «cumplía» los objetivos encomendados. Añadió que nunca recibió órdenes del expresidente, ya fallecido, Vicente Álvarez Areces en ningún sentido.

La exconsejera reconoció que se apoyaba en el secretario técnico de la consejería, que declarará hoy, aunque la información que recibía de la Fundación llegaba a través de José Luis Rebollo, exsecretario de la misma y quien afronta una solicitud de pena de cárcel de dos años y dos meses de cárcel como presunto autor de un delito societario en concepto de cooperador necesario. «Me asesoraba. (...) Él hacía un poco de todo (...). Antes de un patronato, me comentaba por encima esas cuentas. En bloques, no hablábamos de facturas», respondió al fiscal quien le recordó que, conforme a la Ley de Fundaciones, ella era la responsable de las cuentas. «Yo nunca presenté las cuentas en el Patronato (...), creo que era el director quien las explicaba y también el señor Rebollo hablaba de ellas», afirmó.

No pudo, sin embargo, aclarar por qué José Luis Rebollo hacía las cuentas cuando su despacho no fue contratado para llevar la contabilidad hasta 2010. «Lo hacía de hecho», respondió. «¿A qué se refieren con 'de hecho'?», insistió en el fiscal Alejandro Cabaleiro. «No lo sé, no le puedo contestar», resolvió Álvarez, quien posteriormente dedujo que si ella no había sido y la otra persona con poder para adoptar tal decisión era Natalio Grueso, tendría que haber sido él.

Mercedes Álvarez Exconsejera de Cultura «Había una confianza absoluta en las personas que llevaban el centro y su director cumplía» Luis Rivas Consultor de comunicación «Como español que vive fuera de España, el proyecto de Niemeyer era algo extraordinario»

No fue lo único sobre lo que no pudo dar explicaciones certeras. No recordaba decisiones concretas adoptadas en algunas patronatos, tampoco que se hubiera informado sobre un supuesto superávit de 229.000 euros en las cuentas de 2007 ni sobre un asiento de regularización de 260.000 euros en las cuentas de 2009, tampoco sobre las salvedades de la auditoria encargada a KPMG, sobre si algún patrono se había interesado en profundidad por las cuentas o acerca de quién había autorizado al secretario de la Fundación para firmar un reconocimiento de deuda el 12 de mayo de 2011.

El tiempo transcurrido y la numerosa documentación que manejaba no facilitó el ejercicio de memoria. «No recuerdo qué fue lo que vi y lo que no (...). Me leían en el despacho los emails. Porque yo tenía muchas fundaciones y organismos, lo tenía un poco delegado», especificó.

Sí confirmó que José Luis Rebollo «siempre manifestaba que cuando se hacían las cuentas había muchas dificultades en conseguir facturas porque venían muchas veces del extranjero», al igual que le trasladó su «malestar» por la anterior labor contable.

Además de Mercedes Álvarez, declaró Luis Rivas, un consultor de comunicación internacional que se le encargó a finales de 2010 la difusión del proyecto del Centro Niemeyer. Reconoció haber cobrado 30.000 euros en concepto de provisión de fondos, para viajes y otra serie de tareas necesaria para promocionar un proyecto que le llenaba de «orgullo». «Para mí, como español que vive fuera de España, que se hiciera en España un centro cultural que lleva el nombre de Niemeyer era algo extraordinario. Que llegaran personajes internacionales de la música, del cine, del teatro,... era algo excepcional. Me sentía orgulloso de trabajar en un proyecto de este tipo aunque pudiera ganar más dinero fuera».