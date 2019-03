Mercedes de Soignie repasa sus recuerdos del Casino como invitada de las 'Lentejas' Mercedes de Soignie junto a Manuel González muestra el ramo que le entregó el Casino. / MARIETA La autora y coordinadora del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS disfrutó ayer reencontrándose con viejos conocidos y compartiendo anécdotas EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 27 marzo 2019, 06:27

«Estoy emocionada y muy sorprendida por la gente que me he encontrado aquí, personas con las que he crecido y que conocían a mi familia y que me han expresado mucho cariño al hacer hoy un paréntesis en su rutina y en sus trabajos para estar aquí», comentó agradecida Mercedes de Soignie.

La escritora y coordinadora del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS fue la invitada ayer de las tradicionales 'Lentejas' del Casino. «Cuando me llamó el presidente, al principio no lo entendí, y le di las gracias por invitarme pero le dije que a mí no me gustaban las lentejas, y luego me di cuenta de qué se trataba», explicó con humor a los presentes. El presidente del Casino de Avilés, Manuel González le dio la bienvenida, repasando su trayectoria profesional. «Mercedes nunca va sola, siempre acude acompañada de su cámara y una sonrisa», aseguró.

Rodeada de viejos conocidos de Avilés, De Soignie repasó con sentido del humor algunos de sus recuerdos más vinculados a la entidad social avilesina. «Me he dado cuenta de que hay paralelismos entre mi vida y el Casino», aseguró, recordando los bailes de disfraces de Carnaval, o las danzas de San Juan, «porque aquí me esperaban mis padres antes de subir todos a casa».

«Pasé aquí mi primera nochevieja, aunque no quería venir, pero al final lo pasé genial»

Uno de los recuerdos más divertidos que repasó la escritora hizo referencia a su primera fiesta de Nochevieja, en plena adolescencia. «Mi madre me dijo que o venía aquí o no salía. Entonces llegué aquí muy enfadada, pensando que podía estar en mil sitios, hasta que en un momento dado de la noche decidí no pasar amargada, cambié de actitud y me lo pasé genial», relató.

De Soignie, ofreció un repaso de la historia de Avilés, del Casino y de la suya propia historia. La protagonista de las 'Lentejas' explicó de cómo con la ciudad le pasó lo mismo que con aquella nochevieja, «me quería ir a cualquier sitio menos Avilés» y de como después también se sorprendió disfrutando de callejear por la ciudad, de su gente, de estos momentos que son muy gratificantes».

La visita al Casino, «esta vez no para hacer fotos», estuvo cargada de emotividad y cariño para Mercedes de Soignie, sobre todo por el recuerdo de sus padres muy vinculados a la entidad. La cita gastronómica finalizó con el grupo Nostalgia ofreció un repertorio de habaneras y canciones «de los viejos tiempos».