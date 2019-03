«Si no metemos el humor en la vida, dan ganas de 'morise'», defiende Baudot Mercedes de Soignie y Mariajo Baudot conversan animadamente en el Aula de Cultura. / OMAR ANTUÑA La monologuista, cantante y presentadora aboga en el Aula de LA VOZ por una sociedad menos artificiosa y más empática C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 8 marzo 2019, 07:45

No fue a sentar un dogma. Tampoco a dar lección alguna. Simplemente llegó y se presentó. Quién era ella, sus inquietudes infantiles, su formación, sus intereses y su visión de la vida. Y fue todo tan natural, tan divertido y tan sensato que, sin quererlo, pronunció algunas grandes verdades que de haber sido dichas por un psicólogo estaría ya una editorial llamando a su teléfono móvil para pedirle un manual de 'Cómo vivir felices sin comer perdices'. Ella fue Mariajo Baudot, enfermera en excedencia a quien la coordinadora del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, Mercedes de Soignie, invitó por su faceta artística y el resultado fue una charla tan entretenida como participativa en la que se pasaron por alto hasta los problemas informáticos.

Mariajo Baudot no necesitó meterse en ninguno de sus personajes para conectar con un público que, en su mayoría, deseaba un encuentro del que no salió defraudado. Ya lo dijo ella, que la empatía es una de sus grandes bazas, tanto en su «vida normal» como enfermera como sobre el escenario. Al hilo de una anécdota con una enferma gitana «y desconfiada» a la que se ganó cantando una copla, aseguró que «esa faceta la llevo a todos los lados, en un escenario o curando enfermos, es darles un algo más que qué sé yo que yo qué sé». Necesario, en su opinión, porque «somos sociedades que estamos metidas en nuestro yo, de mentira, siempre pensando en nuestra foto. Hablamos en gerundio: 'viendo no sé qué', 'comiendo no sé dónde'... ¿Y por qué no lo disfrutas y nos lo cuentas mañana? Nos sentimos muy solos. Lo importante es crear redes que nos hagan felices. Cualquier cosa que me lleve por ahí es por lo que lucho y esto estoy empezando a saberlo por 'vieya'», bromeó después.

Junto con la empatía y el talento, es el humor la baza en la que confía para enseñar, hacer reír o quitar un poco de gravedad a la cotidianidad. «Si no metemos el humor en la vida, dan ganas de 'morise'», afirmó tras confesarse una provocadora nata y defensora de «compartir tiempo y risas con la gente porque tiempo para la enfermedad ya vamos a tener. ¡No se 'arrancien'», aconsejó entre aplausos.

«La empatía la llevo a todos lados, en un escenario o curando enfermos», afirmó«Para improvisar lo mejor es tener algo preparado porque como no tengas un buen día...»

A preguntas de Mercedes de Soignie, Baudot recordó que ya desde pequeña le gustaba acicalarse y ponerse tacones en la casa del pueblo, pero no tanto cantar. O no, al menos, delante de otros. «Yo cantaba pa'dentro y en la ducha. Me costó arrancarme» a pesar de haber sido siempre «muy comediante». Estudió solfeo y coral en el conservatorio y en piano llegó hasta quinto, pero antes de la canción llegó el teatro. Protagonizó su primer monólogo con 27 años y salió tan bien, «a pesar de que yo me quería morir del colón irritable que me salió», que encadenó decenas de bares en los que aprendió a improvisar. «La mejor arma de la improvisación es tener algo preparado porque como no tengas un buen día... y las tablas te las dan las horas de bar y de ruido», aseguró.

Las imitaciones de cantantes llegaron después, tras la desmotivación de sentirse ignorada en esos bares. Ya en 6º y 7º de EGB imitaba a sus profesores, así que «si me priva disfrazarme, se me da bien imitar y me encanta cantar», blanco y en botella. La «tonadillera que llevaba metida dentro y quería salir» lo hizo en escenarios de todo tipo. En presentaciones de galas, en festivales, en las 'performance' de asociaciones como 'Ye too ponese' y hasta en los congresos de enfermería a los que también ha llevado a 'Punseta', la versión femenina del divulgador científico Eduardo Punset.

Lady Llagar es, sin embargo, una creación propia. Un alter ego nacido «hace unos ocho años, en el local creativo Paraíso, en Oviedo. Había un festival y cada uno hacía un 'chow'. Cuando Rodrigo Cuevas y yo, con Lady Llagar, nos tropezamos, nos quedamos así como... ¿Y tú? Había un paralelismo claro. Él usaba el cuplé y la electro-tonada y yo temazos de tonadilleras. Pero, a mayores, sepan que me desbanca por los cuatro costados. Él es un animal escénico. Se me cae la cara de vergüenza si me comparan con él», reconoció al ser preguntada precisamente por el particular.