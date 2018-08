Microorganismos fecales como cura El doctor Margolles impartió ayer su ponencia en La Granda. / MARIETA Abelardo Margolles explica en La Granda el potencial de los trasplantes de heces J. F. GALÁN LA GRAN DA. Viernes, 3 agosto 2018, 03:54

No solo se hacen trasplantes de órganos. También de heces. Lo que realidad se trasplanta es la microbiota fecal, el conjunto o parte de los microorganismos que habitan en ellas. «Está demostrado que ayudan a combatir algunas patologías intestinales, y se investiga si aumentan la eficacia de algunos tratamientos contra ciertos tipos de cáncer y si pueden ser efectivos contra otras enfermedades inflamatorias, la obesidad o el síndrome metabólico así como para modular tratamientos farmacológicos», explicó el doctor Abelardo Margolles Barros durante la ponencia que impartió ayer en La Granda, enmarcada en el ciclo Tecnología Microbiana, salud y calidad de vida. Un homenaje al profesor Julio R. Villanueva (1928-2017).

Aunque «todavía se necesita mucha investigación básica», tampoco es algo completamente nuevo. «Ya en el siglo IV los chinos conocían el poder curativo de las heces, y en la I Guerra Mundial (1914-18) los soldados alemanes destinados en África comían heces de camello para tratar la disentería».

Afortunadamente el avance de la ciencia permite evitar tan drástico método de administración o cuando menos edulcorarlo. La microbiota fecal se extrae a través de colonoscopia (a través del recto) o una sonda nasogástrica (nariz) y se aplica por las mismas vías mediante una suspensión en solución salina, aunque también se puede administrar vía oral, en píldora. Si sirve de consuelo, siempre es preferible utilizar las de un familiar directo. En Estados Unidos ya hay bancos de heces, y en España la eficacia de este tipo de trasplantes contra graves infecciones potencialmente mortales provocadas por la bacteria Clostridium Diffficile, refractaria a los antibióticos, ha quedado demostrada.

La microbiota, y no solo la fecal (tenemos microorganismos en todo el cuerpo) «puede causar o curar enfermedades, explicar por qué una dieta alimenticia es apta para una persona y para otra no y ayudar a establecer tratamientos individualizados. Vamos hacia una medicina personalizada en la que no todo vale, pero es muy posible que en el futuro los análisis de microbiota puedan ayudar a establecer tratamientos personalizados. Pero todavía estamos en la fase inicial del camino», recalcó el doctor Margolles.

Durante su intervención, aludió a ensayos y análisis con animales que demuestran la relación de la microbiota intestinal con enfermedades cardiovasculares o degenerativas. Incluso se ha visto que un trasplante de heces puede prolongar la vida de animales de experimentación.