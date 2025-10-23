«La migraña está infradiagnosticada e insuficientemente tratada»

Cristina Del Río Avilés Jueves, 23 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El Libro Blanco de la Migraña sitúa la prevalencia de esta enfermedad en un 12% de la población española, pero la neuróloga del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) Eva Fernández cree que debe ser más alta a juzgar por el número de cajas de ibuprofeno que se venden en las farmacias, muchas de las cuales está convencida de que se emplean para paliar dolores de cabeza. «Está infradiagnosticada y, muchas veces, insuficientemente tratada», aseguró.

«Las guías (médicas) consideran que se padece migraña cuando se sufren más de cuatro crisis al mes; yo suelo decir que con tres crisis, tres meses seguidos hay que tratarla y evitar que se convierta en una crónica porque entonces son muy difíciles de manejar», ha asegurado en el salón de actos del hospital, en la jornada 'Qué no te frene el dolor', organizada por DIFAC.

Más del 80% de quienes la padecen son mujeres por el componente hormonal que lleva asociado esta enfermedad y suele debutar en una horquilla de edad entre los 20 y los 45 años. Los hijos de quienes lo sufren tienen una alta posibilidad de sufrirlas, pero en ellos se manifiesta muy frecuentemente con vómitos cíclicos. «Es importante empezar a educarlos porque la migraña, a día de hoy, no se cura», advirtió.

La educación fue la primera de las tres líneas de tratamiento que expuso. Ella misma entonó el mea culpa por la falta de tiempo que, en muchas ocasiones, se tiene en la consulta, lo que impide «dar suficiente información al paciente y explicarle qué es la migraña y una serie de recomendaciones generales que pasan por la regularidad en las rutinas y el equilibrio que, en principio, es lo que deberíamos hacer todos». Las otras dos vías son el tratamiento sintomático para las crisis y el preventivo.

Es importante detectar y tratarla bien porque la migraña tiene un alto impacto laboral, familiar y social. Según el Libro Blanco, más de la mitad de las personas que la sufren cogen una baja laboral al año y cuando no lo hacen, o el otro 50%, van al trabajo «con la cabeza debajo del brazo, no rinden». En el ámbito familiar y social, más del 85% se ha perdido eventos sociales y más del 70% familiares. «Afecta en todas las dimensiones», por lo que cuando se padezcan dolores de cabeza intensos prolongados, entre cuatro y 72 horas, hay que consultar.