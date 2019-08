Mike Kennedy viene a cantar en Avilés junto a Los Linces el próximo miércoles 14 MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:38

El líder del grupo Los Bravos, Mike Kennedy, estará en Avilés el próximo miércoles día 14 cantando junto a Los Linces, banda asturiana de los años 60.

El concierto será en la sala Santacecilia y comenzará a las nueve de la noche. Las entradas se pueden adquirir a partir de 20 euros en ticketea.com, el café Lord Byron, Discos Elepé y en Santacecilia.

Hace tan sólo unas semanas, Mike Kennedy volvía a entrar en escena ya que una de sus canciones 'Bring a little loving', era escogida por el director de cine Quentin Tarantino para dar banda sonora al trailer de su última película, 'Once upon a time in Hollywood'. Esta canción fue el segundo gran éxito de Los Bravos en Estados Unidos después del archiconocido 'Black is black', y ahora sirve de ambientación para una historia que Tarantino sitúa en el Hollywood de finales de los años 60, protagonizada por brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Por su parte Los Linces, con más de medio siglo de historia rockera, ya abrieron hace apenas unas semanas el festival Longboard de surf en Salinas, y vuelven el próximo miércoles a poner todo su talento sobre el escenario junto al de Mike Kennedy.

Hace menos de un año fallecía quién había sido su cantante desde finales de los años 60, Luis Santiago. Pero la formación, aún cambiando a miembros, siempre ha permanecido activa, y el concierto del día 14 es otra prueba de ello.