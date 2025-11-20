Más de mil personas se lanzan a la caza de un trabajo en la feria de empleo de Avilés Cerca de sesenta empresas buscan talentos para contratar en sectores como metal, mecánica, servicios o cuidados, pero este año con menos presencia de hostelería

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

Encontrar un empleo que se adapta a un perfil específico y que además esté bien remunerado siempre es un reto, pero puede ser algo más sencillo si se tejen las redes adecuadas y ese es el objetivo que ayer persiguieron cerca de mil personas que acudieron a la Feria Talento Joven que la Cámara de Comercio de Avilés organizó en el pabellón de exposiciones de La Magdalena y que cumplió veintiún ediciones.

Este año se aumentó la participación de expositores y fueron cerca de sesenta las empresas que buscaron en Avilés nuevos perfiles profesionales, la mayor parte en sectores estratégicos en la comarca como empresas del metal, electrónica o servicios, aunque con un ligero descenso en la hostelería como corroboraron varias de las empresas de inserción.

Ese mismo análisis hacen desde la agencia de colocación del Servicio Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Avilés como confirmó una de sus coordinadoras, Inmaculada Alba. «Nos llegan muchas ofertas relacionadas con metal, también con limpieza, con comercio o ahora con la recolección del kiwi, y sí hemos notado un poquito de bajón en la hostelería respecto a años anteriores», señala.

La metalurgia sigue siendo un sector en alza en la comarca y ayer se notó por la gran afluencia de gente en expositores como el de ArcelorMittal. «Este año hemos notado que hay muchísima gente desde primera hora. Básicamente les explicamos los diferentes procesos de selección de personal que tenemos y analizamos un poco los perfiles de las personas que se acercan», explica Jesús Prendes, responsable de selección de personal en ArcelorMittal España.

El proceso es siempre el mismo y ya no tiene nada que ver con ir dejando el currículo impreso a cada empresa. «Ahora eso ya no funciona así por protección de datos. Les enseñamos los códigos QR que conectan con nuestra base de datos, principalmente para puestos de operarios entre los que buscamos perfiles de grado superior en áreas eléctrica o mecánica», señala Prendes, que además este año se ha sorprendido por la gran afluencia de extranjeros en la feria, «hay latinos, ucranianos e incluso asiáticos».

De más cerca llegaron a la feria César García y Ana Tena, dos avilesinos que aprovecharon la mañana para tejer redes y crear contactos. «Estamos terminando un grado superior de electricidad y queríamos que nos conociesen, dejar nuestros datos y explicar en persona qué buscamos y lo que podemos aportar a las empresas. Es mucho más personal que inscribirse en una ofertas de empleo a través de una página web, donde no dejas de ser un código más», reflexionaban ayer estos dos jóvenes.

600 ofertas en Trabajastur

Durante la jornada realizó una visita a la feria la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), Begoña López, y lo hizo acompañada del presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González. La responsable de servicio de empleo destacó el hecho de que «en Asturias ahora mismo hay muchas oportunidades de trabajo, de hecho, esta mañana teníamos más de 600 ofertas de empleo abiertas en Trabajastur y desde el Servicio Público de Empleo venimos dando pasos para tener una formación muy alineada con lo que necesitan las empresas. Claramente estábamos girando a los oficios de toda índole, desde cuidados a personas, el mundo del metal, el mundo de la hostelería o el mundo de la construcción, y efectivamente necesitamos gente que quiera formarse en oficios y que busque incorporarse al mercado de trabajo porque hay muchas empresas esperando por ellos», destacó López.

Temas

Avilés