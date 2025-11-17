El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tráfico un domingo a la una y media de la tarde en Conde Guadalhorce poco tiene que ver con la intensidad de cualquier día de diario con una media de 7.000 vehículos. PABLO NOSTI

El Ministerio sigue estudiando las alternativas para la Ronda Norte, que no tendrá proyecto hasta 2027

En la última reunión del Ayuntamiento con Transportes y el Principado se revisó el calendario previsto inicialmente

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Tras veinte años en el debate político y urbanístico, la Ronda Norte, la carretera de acceso directo al Puerto de Avilés desde la Variante, sigue ... en el plano técnico. El contrato firmado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la redacción del proyecto y su tramitación ambiental en julio de 2022 tenía tres años de plazo de ejecución que ya se han cumplido, evidentemente. Ahora el plazo que se maneja para contar con el proyecto de esta carretera listo para su licitación es la primera mitad de 2027.

