El Ministerio sigue estudiando las alternativas para la Ronda Norte, que no tendrá proyecto hasta 2027

Tras veinte años en el debate político y urbanístico, la Ronda Norte, la carretera de acceso directo al Puerto de Avilés desde la Variante, sigue ... en el plano técnico. El contrato firmado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la redacción del proyecto y su tramitación ambiental en julio de 2022 tenía tres años de plazo de ejecución que ya se han cumplido, evidentemente. Ahora el plazo que se maneja para contar con el proyecto de esta carretera listo para su licitación es la primera mitad de 2027.

El equipo de gobierno asegura que mantiene un contacto permanente con la Consejería de Movilidad del Principado y con el Ministerio de Transportes. La última reunión se produjo, en la propia sede ministerial, hace algunos meses y en ella se analizó el calendario relacionado con este estudio informativo.

En este momento se ultima la segunda fase de la redacción del estudio informativo de la Ronda Norte, una fase que se centra en analizar las alternativas diseñadas con el objetivo de establecer su impacto ambiental, su funcionalidad y sus costes. El Ministerio recibirá después esta documentación técnica, que elabora la ingeniería TRN Taryet, para realizar su aprobación provisional, proceder a la elección de alternativa final y pasar al periodo de información pública de la evaluación del impacto ambiental. Como queda dicho, este proceso estará terminado en un año y medio.

Complejidad

De la complejidad técnica para diseñar este vial en un territorio tan pequeño como el de Avilés con 25 kilómetros cuadrados, numerosas infraestructuras hidrológicas, un patrimonio rico y una orografía complicada da fe el tiempo que esta carretera lleva en el debate público.

Se han estudiado puentes móviles sobre la ría, un túnel bajo ella y también un trazado que discurriría por Castrillón que el propio concejo vecino rechazó. La alternativa que ganó enteros y sobre la que la ingeniería trabajó distintas opciones es la que conecta el puerto con la autovía del Cantábrico a través de la Variante.

El nuevo vial partiría del enlace en La Cruz de Illas o del de Vegarrozadas, aunque también se abrió en su momento la puerta a la creación de uno nuevo intermedio entre estos dos enlaces. A partir del punto que se determine en esta segunda fase de la redacción del proyecto, la carretera conectaría con la Variante de la N-632 a través de los enlaces existentes bien en Buenavista, a través de Heros, o La Vegona. Desde alguno de ellos, el último subtramo se dirigiría ya hacia la ría para entrar en la zona portuaria por la Travesía de la Industria. Lo haría en torno al punto kilométrico 100a, con la duda de si se accederá por la zona de la glorieta de Las Arobias o por la Travesía del Torno.

De vital importancia

A pesar de las idas y venidas de este proyecto para dotar de acceso directo desde la autovía al Puerto de Avilés, el equipo de gobierno no ha dejado de insistir en la necesidad de que se ejecute y en la urgencia de hacerlo, aunque sin mucho éxito dado cómo se han ido alargando los plazos. La alcaldesa repite en cada oportunidad que se le presenta que esta carretera «es de vital importancia no sólo para garantizar una acceso adecuado al Puerto de Avilés sino también para eliminar tráfico pesado del casco urbano avilesino y para poder contar con un nuevo acceso al Hospital Universitario San Agustín que responda a las necesidades de un área sanitaria que suma 150.000 habitantes».

Según un estudio realizado por la Autoridad Portuaria, de media al año pasan por Conde Guadalhorce, el actual acceso a sus instalaciones en la margen izquierda, 6.984 vehículos diarios, más de dos millones y medio al año. De ellos un 10% son tráfico pesado. Es decir, más de 250.000 camiones circulan por Conde de Guadalhorce al año, 698 al día.

El sistema seleccionado por el Ministerio de Transportes para redactar el proyecto supone que cuando finalice la tramitación en el año 2027, podría iniciarse ya la contratación de las obras. La Ronda Norte lleva muchos años apareciendo en los presupuestos del Estado, pero para ese momento la cantidad a asignar sería mucho mayor porque se calculó en su día que su presupuesto podría ser de 96 millones de euros.