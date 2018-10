Miranda quiere rejuvenecer Plaza vacía y locales cerrados en la urbanización del Alfaraz. / MARIETA Los niños casi desaparecen de sus calles hasta que empieza el curso escolar | El trasiego se concentra en la plaza de Santa Ana y Santo Domingo, mientras el Alfaraz representa la otra cara C. R. AVILÉS. Lunes, 1 octubre 2018, 03:38

Es más fácil encontrar un café a un euro que a un niño en Miranda. La afirmación puede parecer exagerada, pero un paseo por el barrio confirma un envejecimiento que no es tampoco exclusivo de la parroquia rural y una ausencia de jóvenes que solo se maquilla durante el curso escolar, cuando el colegio Luisa de Marillac está en funcionamiento y llena de trasiego la plaza de Santa Ana, el centro neurálgico de la parroquia. Aquí los hosteleros no creen que la situación sea alarmante, aunque en la farmacia ofrecen un dato esclarecedor: ya no tienen leches infantiles porque no las venden y eso a pesar de que 'pescan' a muchos clientes de paso.

El dato anecdótico recogido en la farmacia coincide con las bajas cifras de Comuniones registradas año tras año. En 2017 no se celebró ninguna, este año seis y, de ellas, solo la mitad eran de niños del pueblo, tal como desvela el párroco José Manuel Feito. Autor durante muchos años de un censo de Miranda, el cura concede que la laicidad imperante ha podido repercutir algo en el número, pero no de forma significativa. Él cree que el motivo principal del descenso de Comuniones es la ausencia de niños. Si ahora nacen pocos en toda Asturias, en Miranda aún menos.

Hasta los propios protagonistas se dan cuenta de ello. Alberto Triviño, de 15 años, Eloy Delgado, de 14, y Pablo Pérez, de 15, reconocen que «no hay gente joven». Amigos del colegio, del Luisa de Marillac, ni siquiera los tres son de la parroquia. Pablo Pérez vive en La Carriona. Uno de los días del pasado verano, cogen el balón de fútbol y se acercan hasta el campo a jugar un rato. Son los únicos chavales a los que se ve por Santa Ana, con permiso de un cuarto adolescente que se columpia en un parque infantil que, sin duda, no está destinado a su edad. ¿Por puro aburrimiento?

Iván García, de La Cafetería de Miranda, no cree que la situación sea tan dramática, más bien es que «ahora a los niños no se les ve». Lo piensa porque de septiembre a junio la plaza a la que se asoma su local está en plena ebullición por el colegio, pero luego «se ponen a jugar en sus casas con sus máquinas y no salen». Sí reconoce que las tres tiendas de alimentación y la carnicería que había antes en el barrio son un lejano recuerdo, algo que asocia al modo de vida actual, más dependiente del coche y necesitado de los grandes centros comerciales. «Es evidente que el barrio envejeció, pero también que la gente joven tira para Avilés. Yo, por ejemplo, tengo una vecina a la que apenas veo», indica.

Su colega del otro lado de la plaza, Esther Galán, de Blanco&Negro, no nota que falten niños. Es más, «para lo pequeño que es Miranda, yo creo que está bastante animada». Cierto es que su negocio está en el centro del meollo, junto a la farmacia, enfrente del colegio y próximo a la parada de autobús, cuyo conductor confirma que apenas lleva o recoge a uno o dos pasajeros en la parada que hay junto al oficina bancaria de Liberbank.

«Yo vivo en La Carriona, pero me encanta Miranda. Tenemos campo de fútbol, panadería, colegios y parque. Y, además, creo que todo está bien conservado», resume.

En el otro costado de Miranda, en el Alfaraz, donde vive el presidente de la asociación de vecinos Santo Domingo, Félix Rodríguez, la urbanización representa el epítome de la sociedad actual. Se ve a algún crío, menos que a personas mayores, pero en general transmite la sensación de lugar deshabitado. Los cinco comercios que abrieron, entre ellos la cafetería que repartió el 'gordo' en el Sorteo Extraordinario de Navidad en 2011, han cerrado y no hay un solo establecimiento ni para comprar el pan. «En las afueras de Santa Ana y Santo Domingo no hay nada», resumen Rodríguez, quien también echa de menos «chiquillos de entre cinco y catorce años».