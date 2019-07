Miranda saborea su arrozada

La cita era a las siete y media pero, como es habitual, no se empezaron a servir platos de arroz a la asturiana hasta largo rato más tarde. «Igual comenzamos algo más tarde porque vemos que aún no se acerca la gente, no porque no lo tengamos todo listo» explicaba a las siete de la tarde Félix Rodríguez, presidente de la comisión de las fiestas. 41 años llevan en Miranda sirviendo raciones para todos los vecinos y curiosos que quieran acercarse a degustar un plato por seis euros.

Un plato del delicioso arroz a la asturiana, pero no sólo eso. «Por los seis euros se llevan la cazuela, que se la pueden llevar a casa, el bollo de pan, los cubiertos, la servilleta y la bolsa». Y por supuesto la experiencia de haber asistido a un año más una cita ya mítica del verano avilesino. ¿Y si se quiere algo de beber? «Está aquí al lado el bar de la comisión con mesas, sillas y bebidas para quien quiera» explicaba el presidente de la comisión.

Una cita que, aún siendo multitudinaria, y tal como cuentan desde la organización, cada año congrega a menos personas. «Es que coincide con muchas cosas: el Intercéltico en Avilés o el Longboard en Salinas», comenta Rodríguez, que sentencia que «a todos lados no se puede ir». Es una sensación compartida también los por asistentes a la cita gastronómica. Isabel González, vecina de Castrillón, afirma llevar viviendo «casi desde que empezó» y asegura que entonces «era la novedad, y lo único que había, ahora ya hacen arroces en muchos sitios y coincide con muchos otros eventos». Ella, sin embargo, no se pierde la arrozada «y si hay buena verbena y el tiempo acompaña, aquí se me tiene hasta las dos o las tres de la mañana», aseguraba.

Si bien cada vez hay más eventos gastronómicos con el arroz como plato principal, no todos pueden presumir de ser auténticos arroces a la asturiana. ¿La diferencia? «El cerdo», asegura Félix Rodríguez. «El arroz a la asturiana, además de los pimientos , los guisantes y el caldo lleva cerdo: costillas, chorizo rojo y blanco y longaniza», explica.

El olor de todo ese compango ya llegaba a todos los rincones del prado en el que estaban las paelleras e iba llamando por el olfato a los vecinos que poco a poco se iban acercando al lugar. Sin embargo, quienes cocinaban llevaban allí toda la tarde disfrutando del olor, pero también rodeados del humo. «A las tres y pico ya estábamos haciendo el guiso, que a veces no se sabe cuanto se puede tardar en que esté hecho del todo y no queríamos ir apurados», explica Rodríguez.

Un arroz que en los primeros años ochenta llegó a servirse a 22.500 personas, y que ayer se preparó para unas 2.000. «Si viene alguien más, algo se podrá hacer, pero si sobra, malo», decía el presidente de la comisión, «normalmente el arroz que hacíamos solía quedar algo justillo, aunque estos años se vendió algo menos». Respecto a la participación (o la ausencia de ella) de los jóvenes, se lamentaba de que «la gente joven está perdiendo la tradición», aunque no sabría señalar responsabilidades; «no sé de quién será la culpa, pero no somos capaces de involucrarlos y sería bonito que alguien vaya cogiendo el relevo».

Aunque se veían familias con niños, apenas se podían encontrar grupos de adolescentes pasando la tarde allí. «Ellos están en Salinas, en el festival de surf», aseguraba Mamen Sobrino, que esperaba la hora de comprar su plato de arroz «yo tengo dos hijos y los dos están allí, es muy difícil traerlos a este tipo de sitios y además es lo de siempre: si no vienen sus amigos, pues a ellos tampoco les apetece venir y al final es una pescadilla que se muerde la cola y acaba por no venir ninguno».

Lo que no van a faltar son los vecinos fieles a la cita como Marisa. «Llevo viniendo desde que se empezó hacer y dejaré de venir cuando ya no se haga o cuando me muera: lo que pase antes», reía, antes de ponerse con sus amigas a la cola que poco a poco se iba formando para comprar esa ración de arroz para la que llevaban un año entero esperando.