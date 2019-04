«Más de la mitad del trabajo de la sociedad es invisible» María Ángeles Durán, ayer a su llegada a Avilés. / OMAR ANTUÑA María Ángeles Durán | Socióloga e investigadora Durán, Premio Nacional de Sociología, considera subrepresentada en el mercado la prestación de servicios de cuidado accesibles a las clases medias y bajas C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 26 abril 2019, 01:04

La socióloga y profesora de investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), María Ángeles Durán, cerró ayer el ciclo Feminismo y Conocimiento, en el palacio de Camposagrado, con una intervención sobre el modo de innovar de las mujeres y su diferente perspectiva sobre conceptos como ahorro, inversión, producción o distribución.

-¿Cómo innovan las mujeres?

-El modo en el que históricamente hemos vivido mujeres y hombres ha afectado al conocimiento. Las mujeres han estado más excluidas en la producción de un conocimiento que se codifica y se transmite a través de institutos y universidades. Eso ha dado como resultado una ciencia sesgada por la ausencia de los temas que más interesarían a las mujeres.

-¿Cuáles?

-Ocurre en todos los campos. En la medicina occidental, que es la más avanzada, las mujeres tienen culturalmente una visión mucho más grupal, más holística. Tienden a ver al enfermo no solo la enfermedad. Saben que se tienen que preocupar del bienestar del enfermo y de su contexto familiar (si la enfermedad es contagiosa, la limpieza, la alimentación) y, por tendencia histórica y por la cultura aprendida, tienen más facilidad para pensar en términos de salud pública. Si hablamos de derecho, las mujeres sabemos muy bien la diferencia entre la letra de la ley y su aplicación. Porque hemos estado representadas, pero sin capacidad para ir por nuestra cuenta y en algunos países nuestra opinión todavía no cuenta. Lo mismo sucede con la historia.

-Usted está ahora más centrada en la economía.

-Sí, un campo dominado por las teorías de Adam Smith, que valora la producción para el comercio y la capacidad de las naciones para vender más caro y en el que la orientación y el cuidado de los hogares no es importante. El Estado en España ha ido asumiendo esa prestación de servicios que antes se gestaba en los hogares y ahora representa una parte importante del PIB.

-¿Un trabajo invisibilizado?

-Sí, más de la mitad del trabajo en la sociedad está invisibilizado. Por eso la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido que se rehaga el marco macroeconómico sobre el que se estaba para que tenga en cuenta no solo el que se produce dentro de los hogares, sino también el desempeñado por las oenegés. Para completar este marco heredero de Smith, la ONU ha recomendado la incorporación de encuestas del uso del tiempo, un tema en el que yo llevo trabajando cuarenta años. Según la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el trabajo no pagado es un 30% superior al pagado. No quiere decir que sea de la misma calidad o o el mismo volumen. Solo mide la cantidad. Y este trabajo no pagado lo desempeñamos sobre todo las mujeres.

-¿Qué papel juega el mercado?

-Es un pilar importante. Hasta ahora se ha desarrollado muy poco la inventiva de servicios accesibles a las clases medias y bajas. Los servicios de cuidados están especializados o son muy caros cuando salen de la gestión pública. Podría existir un mercado innovador que satisfaga las nuevas necesidades sociales e hiciera más llevadera la carga de trabajo en los hogares.