El modelo de gestión de Avilés Enseña, en manos del PP y los no adscritos Visitantes en el centro de empresas de La Curtidora. / MARIETA A falta de la confirmación de los órganos internos de ambas formaciones, el PSOE obtendrá la mayoría necesaria en el Pleno del jueves ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 25 septiembre 2018, 01:29

La memoria sobre el desarrollo de las actividades de enseñanza de la lengua española en Avilés, impulsado bajo el nombre de Avilés Enseña, recibirá con toda probabilidad este jueves el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno municipal. Los votos favorables del PSOE sumarían los de tres concejales del PP y otros tres de los no adscritos, a los que se podría añadir un voto de Ciudadanos. Los tres partidos de la oposición están a expensas de que sus posturas se refrenden en los órganos internos en las próximas horas, aunque todo parece indicar que apoyarán, cada uno con sus matices, las conclusiones de la comisión técnica creada para concluir la tramitación administrativa y poner en marcha el proyecto.

El dictamen de la comisión de Hacienda fue ayer favorable con los votos a favor del PSOE y la abstención de Somos, IU, Ciudadanos y dos ediles no adscritos. En la mayoría de los casos, estas abstenciones son cautelares en espera de un posicionamiento interno de cada partido de cara al Pleno del jueves, pero las valoraciones de cada grupo municipal al respecto son suficientemente reveladoras de hacia dónde puede decantarse su voto.

Con los ocho votos asegurados del PSOE, las miradas se vuelven al PP y a los no adscritos, cuyo apoyo sería suficiente para la mayoría absoluta necesaria. El portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre, fue ayer suficientemente claro a la hora de defender los cambios en el modelo de gestión de Avilés Enseña como una consecuencia del rechazo de su partido a la fórmula jurídica de una Fundación. «El tiempo nos ha dado la razón. El propio Ayuntamiento tiene estructura suficiente para la gestión», aseguró. No obstante, la decisión final del voto popular queda a expensas de lo que decida la junta local que se reunirá mañana miércoles.

«Nos están metiendo en un proyecto que puede terminar en un fracaso estrepitoso», dice Somos

De la Torre criticó de nuevo la contratación de un abogado «de fuera de Avilés, cuando recuerdo que ya hice un ruego en el Pleno referente a la contratación de servicios y de material, para que, cuando se pueda, se haga en Avilés o comarca».

En cuanto a los no adscritos, su decisión final también se adoptará en una reunión interna, si bien Alfonso Araujo recordó ayer la filosofía de su forma de hacer oposición en el Ayuntamiento. «Apoyamos lo que sea bueno para Avilés, todo lo que dé un valor añadido a la ciudad lo estamos apoyando, lo proponga quien lo proponga, y este tema se tratará igual».

Con las sumas en marcha y el apoyo a la memoria de Avilés Enseña encarrilado, al resto de grupos de la oposición solo les queda fijar sus posturas, aunque consideran poco trascendente si votarán en contra o se abstendrán el jueves. En cualquier caso, cada uno aporta sus apuntes a un proyecto del que no discrepan tanto en el fondo como en las formas y en unos objetivos del PSOE que no les parecen realistas.

En Somos, Primitivo Abella criticó ayer que en el estudio de la memoria no se hubiera planteado los costes o la implicación de encomendar la gestión a un servicio municipal «como, por ejemplo, turismo, con los recursos que ya hay o con un refuerzo de plantilla si hace falta». Para Abella la opción de La Curtidora, «una empresa pública, es mejor que la Fundación, pero no nos engañemos, el control público no es igual».

En cuanto a los números que hace el gobierno local sobre los objetivos en la primera etapa de Avilés Enseña, Somos cree que son «grandonistas». Según Abella, «si aspira a gastos que serían significativos en el presupuesto municipal, debería haber un nivel de éxito, que nos parece excesivamente optimista, sobre todo si miras lo que hay alrededor, con academias en Asturias o los cursos que ofrece la Universidad, que son minoritarios. Nos están metiendo en un proyecto que puede terminar en un estrepitoso fracaso».

Retraso

En cuanto al retraso en la puesta en marcha del servicio de aprendizaje del español para extranjeros, el concejal de Somos asegura que «llegamos a creer ya que es intencionado. Era el proyecto estrella de Mariví en este mandato y ya no queda ni la Fundación. ¿Cuándo lo vamos a ver?». Abella no rechaza, en cambio, la idea, «pero nosotros lo haríamos de otra forma, más realista, con recursos propios y sin grandes aventuras». Su grupo elegirá en los próximos días entre la abstención y el rechazo a la memoria.

En la misma línea se expresó ayer Llarina González, portavoz de IU, sobre todo en cuanto a las dudas que suscita el proyecto. «Hay cosas que no nos encajan, no sé en qué se basan para hablar de unos 740 alumnos el primer año, cuando en otros centros como el centro británico de Oviedo es diez veces menor, a pesar de ser el centro de referencia de la ciudad. Es una meta ajena a la realidad de Asturias y de Avilés», aseguró.

El proyecto también genera a la coalición dudas en el apartado de la colaboración con academias de la ciudad. «No sabemos cómo se va a articular esa elección de academias, cuando en Avilés no hay especializadas en español. Me parece que esta memoria es mucho humo y un filón electoral en la última etapa del mandato», concluyó la concejala.

Por otro lado, Ciudadanos se abstuvo en la comisión de ayer «de forma preventiva», en espera de la decisión final que se tome en el seno del partido, como avanzó ayer su portavoz Carmen Soberón.