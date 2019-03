«Es el momento de que la Escuela de Arte crezca en investigación y másteres» Carmen Álvarez-Rúa en la Escuela Superior de Arte de Asturias, en el palacio de Camposagrado. / MARIETA Carmen Álvarez-Rúa | Directora de la Escuela Superior de Arte del Principado «Las clases comenzarán en la nueva sede el 25 de marzo. Es un espacio digno de trabajo que no teníamos» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 17 marzo 2019, 03:29

En 2008, Carmen Álvarez-Rúa (Gijón, 1973) se incorporaba a la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) y, ocho años después, asumía la dirección del centro avilesino. Ahora, aborda el traslado de Restauración desde su primera sede de Valliniello a su nueva ubicación. Un proceso que, según apunta, marcará un hito en la historia del centro.

-Por fin llega una mudanza muy esperada, ¿cómo se ha vivido este tiempo?

-No he vivido todo el proceso, pero si ese momento en el que, con el proyecto en marcha, se paró. Sí es cierto que el proceso de construcción se ha dilatado mucho, pero nunca perdimos la esperanza de que llegara. Hubiésemos deseado que fuese antes. Estamos muy contentos. Hubo un momento en que se dudó de que se pudiera hacer el traslado en este curso, pero finalmente se resolvieron una serie de cuestiones administrativas que estaban paradas.

«Seguimos reclamando vías seguras para acceder a la escuela desde las paradas existentes»

-¿Cómo se organiza una mudanza con el curso en marcha?

-Teníamos muy claro que no debía afectar a la actividad educativa. Ese era nuestro deseo. La ventaja de todo este tiempo de demora ha sido que nos ha permitido organizar todo el proceso. Estos años de retraso nos han permitido planificar muy bien. Por ejemplo, hace dos años el profesorado comenzó a trabajar en el inventario de material trasladable; y hace dos años que no aceptamos obra nueva en Restauración para terminar la que ya se tenía y no complicar el traslado.

-Pero están en medio de las clases, ¿cómo lo solucionan?

-Nuestro curso se organiza en dos semestres. Siempre se pensó en hacerlo en el parón entre ambos. Por eso siempre aparecía la fecha de febrero o finales de enero. No pudo ser y aprovechamos la celebración de las jornadas de restauración. Es una actividad que está en nuestra programación académica. Los alumnos asistieron la semana pasada a las jornadas en Camposagrado, mientras el profesorado colaboraba en el embalaje. De esta manera, la mudanza física deberá terminarse mañana lunes.

-¿Ya empezarán las clases?

-No, comenzaremos las clases a partir del 25 de marzo. Durante esta semana aún se deben acondicionar los espacios.

-¿Y los alumnos?

-Lo que hemos hecho ha sido concentrar otra serie de actividades de nuestra programación académica que, en otros años, se hacen de manera dispersa a lo largo del curso. Por ejemplo, una visita a los talleres del Museo del Prado o del Thyssen de acercamiento al mundo profesional.

-¿Qué aportará el nuevo edificio?

-Un espacio digno de trabajo, que no teníamos en la actualidad; cómodo y agradable para nuestra tarea. Da la sensación de que con el nuevo edificio desarrollaremos otro tipo de actividad o cambiar la dinámica del centro, pero no es así, la actividad de la escuela, a pesar de las dificultades, ha sido muy buena gracias al esfuerzo y trabajo de los profesores. Nacional e internacionalmente se reconoce la calidad de nuestra formación y de los alumnos. Aunque evidentemente, las nuevas instalaciones nos permitirán abordar nuevos proyectos como la investigación en las enseñanzas artísticas superiores.

-¿Se ha renovado el material?

-La escuela se encuentra muy bien dotada, siempre nos lo han reconocido. Nuestro problema no era de contenido, sino de continente. Eso nos hizo daño porque mucha gente no se aproximó al centro por su apariencia y los problemas del edificio. Pero la labor y el equipo siempre ha sido muy bueno. Ahora, por ejemplo, tendremos unos talleres con laboratorios de última generación, dotados de mobiliario de laboratorio de acuerdo con la labor investigadora de los restauradores.

-¿Han previsto algunas jornadas de puertas abiertas para mostrar las nuevas instalaciones?

-Sí, es algo que ya tenemos previsto hacer. Serán los días 10 y 11 de abril. Podemos presumir de un edificio bien equipado y unas instalaciones modernas que queremos que conozca el público en general. Todos los años organizamos unas jornadas de puertas abiertas para estudiantes que quieran conocer la Escuela. Este año pondremos énfasis en que también sean para las personas que quieran conocer el nuevo edificio. Incluso facilitaremos un transporte.

-Cita el tema del transporte. ¿Preocupa mucho en la escuela?

-Analizando la frecuencia de autobuses públicos vemos que hay un autobús cada media hora porque por ahí pasan todas las líneas que luego van a Gozón, a San Juan y Fondo de Valliniello. Lo que no se ha resuelto es que las condiciones de las paradas no son las idóneas. Están en viales con alta densidad de tráfico, no están urbanizadas y no existen ni pasos de cebra para un camino seguro. En ese sentido, seguimos reclamando que se acondicionan pasos peatonales seguros hasta la escuela. Y poder variar alguno de los recorridos para parar más cerca del edificio. La solución sería una vía peatonal segura hasta Avilés.

-¿Y ahora pensar en una sede única?

-Sería lo ideal por varias razones. La primera económica, porque mantener dos edificios es mucho más costoso; también con un coste personal para el personal que se desplaza entre dos sedes. Hay recursos en Restauración, como sistemas de grabado o talleres de volumen, que se podrían aprovechar en Diseño. Todo pasa por la segunda fase en el nuevo edificio. Sin ella es impensable.

-La escuela cumple este año los 18 años. ¿Pensaban llegan al reconocimiento que tienen, al nivel de inserción de sus graduados?

-Ha evolucionado mucho. Yo no estaba, pero me contaron que los comienzos fueron muy duros. El anterior equipo directivo, con Roberto Crespo Joglar como director, hizo el gran trabajo de montar la escuela. Nosotros somos herederos y tuve la suerte de construir a hombros de gigantes. Nuestro objetivo es seguir creciendo.

-¿Recuerda algún momento importante?

-Para mi un punto de inflexión fue la reforma de Bolonia, pasar de los planes de estudio de tres a cuatro años, tanto en la concepción de los estudios como su organización. Hemos articulado un proceso de prácticas externas con cerca de cien convenios con instituciones y empresas. Es más, no podemos atender la demanda de alumnos en prácticas. Es una señal de nuestra calidad.

-¿Y el siguiente paso?

-Es el momento de saltar a la investigación y dar un paso más en el nivel de los estudios. Ahora somos estudios de grado en el Espacio Europeo de Educación Superior y es el momento de saltar al nivel de máster. Tenemos infraestructura óptima y profesorado, aunque sería necesario hacer alguna contratación más. Solo queda que la Consejería de Educación se lo crea y apoye estos proyectos en las enseñanzas artísticas superiores. Nosotros ya le hemos presentado una propuesta.

-¿Se sienten reconocidos por la sociedad avilesina?

-Es una asignatura pendiente. La gente nos conoce por el boca a boca y por la experiencia de la gente que pasó por la escuela, pero en general no nos conocen. Es algo sobre lo que debemos reflexionar.