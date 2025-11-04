El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las actividades de 2024. JOSÉ SIMAL

Los 24 momentos de la Noche Negra

La Factoría Cultural se convierte en el epicentro de la celebración de la llegada del invierno este viernes abarcando todos los campos creativos

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Factoría Cultural se convertirá el próximo viernes, 7 de noviembre, en el epicentro de las celebraciones de la Noche Negra, el gran festival cultural que se celebra en Avilés con la llegada del invierno.

En total se han previsto 24 actividades durante toda la jornada. Algunas comenzarán en la víspera, como la exposición de fotografías de Tania Blanco que, el mismo viernes, impartirá un taller para descubrir el arte de la cinotipia. Ambas en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de El Arbolón.

No será la única experiencia práctica vinculada a una exposición. Jorge Fernández Valdés dirigirá un taller sobre inteligencia artificial en la Galería Amaga, donde actualmente expone su muestra 'Éclat'. De ahí el nombre de la propuesta del viernes: 'Derivas de Èclat'.

Una etimología marinera que nos permite enlazar con una de las novedades de este año, como es la incorporación de templo de Nuestra Señora del Carmen en San Juan de Nieva, en plena zona portuaria a través del Espacio Portus. El viernes organizará una visita guiada y, además, se inaugurará una exposición fotográfica sobre la construcción del original templo, obra de Ignacio Álvarez Castelao donde se presentará material inédito.

El Palacio de Maqua albergará una conferencia titulada 'Histeria y sexualidad', impartida por el equipo de Pimentón Dulce.

A partir de ahí, la Factoría Cultural será el epicentro de las actividades de la Noche Negra en la edición de este año.

Habrá actividades en el exterior, pero sobre todo en el interior de la instalación cultural. En algunos casos se interrelacionarán entre sí. Así, la exposición de Ramón Isidoro se completa con un taller en el que el artista presentará su forma de crear.

De igual manera, María Castellanos y Alberto Valverde dirigirán un taller donde explicarán las claves de la obra que exponen.

A partir de ahí, los diferentes talleres y exhibiciones cubren numerosos campos. La participación de Difac abrirá un camino a la relación entre la cultura y los aspectos sociales, un mundo que también explorará Maite Capín con sus talleres sobre las posibilidades que ofrece tejer.

Habrá recitales de los alumnos del Conservatorio Municipal, un concierto acústico de Alex Abatí, exhibición de danza contemporánea, incluso un taller de adornos de Navidad, que no está tan lejos.

