«El monumento de Pedro Menéndez es la imagen de un héroe y el símbolo de Avilés» Teresa Imaz de las Alas-Pumariño, delante de la escultura. / P. BREGÓN Teresa Imaz de las Alas-Pumariño. Restauradora Responsable de las intervenciones sobre la escultura del Adelantado de La Florida, aboga por dar un uso al patrimonio y no descuidar su mantenimiento C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 21 agosto 2018, 01:56

Es posiblemente la persona que mejor conoce el 'Monumento a Pedro Menéndez', construido entre 1917 y 1918 por Manuel Garci-González. La restauradora Teresa Imaz de las Alas-Pumariño fue la responsable de las intervenciones sobre la escultura sita en el Parque del Muelle en 2007 y 2012. Dos trabajos que devolvieron el lustre a una obra siempre amenaza por la humedad y la vegetación que la rodea. Su consejo es sencillo: sale más barato conservar que restaurar.

-¿Necesita la escultura del marino avilesino una nueva limpieza?

-Sí. Recientemente se ha hecho una superficial, limitada a la base. Pero no es suficiente.

-¿Cada cuánto habría que acometer una nueva?

-Cada cuatro años. La última afectó solo al pedestal y se realizó en 2012. El problema de la escultura es su emplazamiento. Es un lugar súper húmedo y cubierto por árboles, con mucha afectación de algas y de vegetación.

-¿Sería partidaria de un cambio de ubicación?

-No. Aparte de que la Ley de Patrimonio solo contempla un cambio de emplazamiento de un bien cultural por causas de fuerza mayor.

-¿En qué consisten esas labores de mantenimiento?

-En limpiar y renovar la capa de protección de las piezas metálicas.

-¿Qué valor artístico tiene la escultura?

-Es de bastante calidad. Es una figura de Pedro Menéndez de dos metros y medio de altura y quinientos kilos, vaciada en bronce y realizada en la fundición madrileña Hermanos Corina, responsable de las esculturas emplazadas en los mejores espacios públicos del país. Representa a Pedro Menéndez como un hombre valeroso, valiente y fiel. Es la imagen del héroe, con la mirada al frente, la gorra sobre el corazón, que es un honor, y rindiendo la espada. Es el símbolo de Avilés.

-¿Cree que es necesario reivindicar su figura?

-Sí, sobre todo viendo cómo se le valora en San Agustín de la Florida, en los Estados Unidos. Aquí estamos muy orgullosos de su gesta, pero debemos reivindicar su figura como uno de los más grandes marinos de la época y fundador de la primera ciudad europea en los actuales Estados Unidos. Como se dice ahora, tenemos que ponerlo en valor.

-¿Podría ser esta escultura en el Parque del Muelle uno de los epicentros de la conmemoración?

-Sí, tanto esta escultura como su tumba, en la Iglesia de San Antonio de Padua, y que también fue realizada por el mismo artista. Son dos referencias muy importantes de Pedro Menéndez.

-Volviendo a la escultura, ¿Cuál ha sido su proceso 'vital'?

-Mi primer contacto con ella fue en 2007, cuando se acometió su restauración. Tanto la escultura como todas las piezas de bronce estaban pintadas de negro, ignoro el motivo. Eliminamos el color y recuperamos el bronce y su acabado, que es un poco distinto en función del lugar. Por arriba es algo más verdoso y en las placas es rojizo, por ejemplo. Como curiosidad, faltaba la vaina de la espada. Tuvimos que hacer una y montarla sobre el cinturón. Pero no teníamos modelo sobre el que basarnos, salvo la réplica de la escultura que existe en San Agustín de la Florida. A través de fotos pudimos calcular la longitud de la vaina y su curvatura. La hicimos en resina y se ve algo más clara de color. Lo curioso es que prácticamente nadie se dio cuenta. Tampoco es original el sable que lleva en la mano y las espadas de los guerreros.

-¿No nos hemos dado cuenta quizás porque vemos sin mirar?

-(Risas). Seguro que es por eso.

-Usted también es responsable de la restauración de uno de los bancos de piedra de Los Canapés.

-Me gustaría romper una lanza por esos bancos de piedra, que son un monumento fantástico que los avilesinos no conocen porque no pasan por ahí. Son del siglo XVIII, de la época de Carlos III, y con el crecimiento de la ciudad han quedado muy arrinconados.

-¿Puede presumir Avilés de algún otro monumento interesante?

-Avilés tiene un patrimonio histórico fantástico. Después de la recuperación de los palacios de Ferrera y de Camposagrado para el uso de la ciudad, sería interesante actuar sobre el de García-Pumarino, que albergó el antiguo cine de Marta y María y el de los Alas, y el de la plaza de Carlos Lobo. Habría que integrarlos en la ciudad y pensar qué podrían acoger.

-El primero ya tiene su futuro escrito. Un grupo de restauración gallego lo adecuará como asador.

-Este tipo de usos son siempre polémicos, pero lo importante es que los edificios se restauren y tengan vida. Podemos estar tranquilos porque cualquier monumento de estas características pasa por la Dirección General de Patrimonio.

-Unos metros más arriba de los bancos de Los Canapés está la marquesina del Pozón. ¿Qué le parece?

-(Duda) Se van a gastar recursos muy importantes en ella.

-¿Qué le parecen iniciativas como la del grupo Monsacro que planeta una reutilización de patrimonio industrial en desuso a imagen de lo hecho en algunas ciudades europeas?

-El patrimonio industrial está siendo objeto de una revisión importante y Avilés se verá afectada en breve por nuevas leyes. Me parece que la iniciativa de Monsacro sigue la línea de la recuperación y 'musealización' que se ha hecho con las minas. El ejemplo más cercano está en las de Arnao y San Martín del Rey Aurelio. Es una posibilidad de revivir vestigios en desuso.

-¿Tiene algún tipo de obra o de material favorito a la hora de trabajar?

-Ninguno. Mi especialidad es la restauración de escultura y los distintos materiales son, precisamente, el reto de cada encargo. Hace dos años restauré un retablo maravilloso, el de la antigua iglesia parroquial Cancienes que procedía del antiguo Monasterio de La Merced.

-¿Por qué las administraciones se olvidan siempre de mantener sus monumentos?

-Con la crisis ha habido una reducción de los fondos dedicados al mantenimiento patrimonio. Hay planes importantes nacionales, pero a nivel local los fondos se han visto restringidos en muchos sitios. Esto ha supuesto problemas laborales para los restauradores y conservadores y también un abandono de los monumentos. Ahora hay menos trabajo y de menor calidad. Y eso a pesar de que sale más barato conservar que restaurar. Conservar supone un esfuerzo más continuado y a largo plazo, pero menos invasivo y que, a la postre, puede evitar una restauración.