JP Morgan invita a los empresarios a «planificar su ahorro a largo plazo»

Unos veinticinco empresarios locales acudieron ayer a la conferencia que Francisco Márquez de Prado, director de ventas de J.P. Morgan A. M, ofreció ayer en la Cámara de Comercio de Avilés, representada por su vicepresidente segundo, José Martínez, en virtud del convenio de colaboración que mantiene con Liberbank, entidad que estuvo representada por Carlos Freire, director territorial de Asturias, y Blanca Rodríguez, directora regional Asturias Noroeste, entre otros directivos.

Francisco Márquez planteó las estrategias de ahorro e inversión que deben adoptar los empresarios. Su intervención se centró en cumplir una serie de principios básicos, como es saber los motivos del ahorro y fijar unos objetivos claros. A partir de ahí, el experto de JP Morgan aconsejó a los empresarios diversificar el ahorro y también mantener la calma en momentos de volatilidad.

Como operador global que es JP Morgan, Francisco Márquez transmitió el análisis de los diferentes mercados, incidiendo en que «la clave del éxito no radica en predecir el futuro, sino aprender del pasado y entender el presente». Así, señaló que no esperaba grandes alteraciones en el mercado estadounidense, toda vez que se acerca a su año electoral (en noviembre de 2020 se celebrarán elecciones presidenciales) y actualmente el país se encuentra con unos niveles mínimos de desempleo y no se esperan cambios en su política monetaria.

Entre las inquietudes de los empresarios locales apareció la posibilidad de que los bancos cobrasen por los saldos que se mantienen en las cuentas, un escenario que inquieta a las empresas que cuentan con una importante tesorería. Márquez de Prado se mostró prudente y rechazó que esa hipótesis se fuese a realizar de manera inmediata en el mercado doméstico. Sí reconoció la posibilidad de que fuese hacia otros tipos de clientes, pero señaló que el sector financiero no comenzaría a aplicar estas medidas de manera generalizada hasta que sus grandes actores tomasen la iniciativa. Apuntó que los casos que ya cobran, como sucede en Suiza, se explica por otros factores, como es el caso de la seguridad que ofrecen a sus clientes y un contexto cultural diferente.