«Moriremos con las botas puestas reivindicando la folixa antroxera»

Primero con Faragaya y después con La Pecera, forma parte del grupo de incombustibles antroxeros que lleva 32 años bajando Galiana Teo Siñeriz es cómplice de la recuperación del antroxu de Avilés y de la existencia del Descenso

En 'traje de faena' Teo Siñeriz se afana por ultimar el artilugio con el que él y sus compañeros de La Pecera bajarán hoy Galiana por trigésimo segunda vez, «dedicado a la antigua fiesta de la Batelera». Antroxeru hasta la médula, Teo forma parte de ese grupo de avilesinos que hace cuarenta años se empeñaron en recuperar la tradición carnavalera de la ciudad. En 2019 sigue reivindicando la libertad y la folixa antroxera en entidades como la cofradía del Santo Entierro de la Sardina o la peña La Pecera.

-Han pasado 32 años del primer Descenso de Galiana y aquí siguen, incombustibles.

-Pues sí, moriremos con las botas puestas, reivindicando esa libertad y el disfrute de la folixa antroxera, que ahora están más encorsetadas que antes, pero que mantienen el espíritu.

-¿A qué se refiere con encorsetadas?

-A que me gustaría que fuera más abierto y divertido. Por ejemplo, en el tema de la elección del Rey del Goxu y la Faba ahora hay unas primarias para que lo elijan y anteriormente el príncipe que iba a reinar proponía al rey del año siguiente. Me gustaría que se volviese al origen de proponer al rey del goxu.

-¿Cómo nació el Descenso?

-Pues mira, surgió algunos años después de que la Gran Orden del Antroxu se crease en una sidrería de Villalegre y se empezase a recuperar todo lo de la folixa del carnaval. Salió de entre toda la gente que deambulábamos entonces por los chigres de Galiana, del Trasgu al Don Floro y al 1900, y que Falo El Cuzo e Ixuxú se encargaron de organizar.

-¿Y cómo fue aquel primer año?

-Fue en 1982 y fue tremendo (risas). No hubo espuma, dos bares pusieron mangueras con agua. En aquel tiempo el Ayuntamiento no organizó nada, solo nos dejaron las calles libres. Entonces aún no existía La Pecera, estábamos con la charanga Faragaya y montamos la 'Barca de fleje'. Era una cosa muy sencilla que hicimos en los locales del PCE en la calle Libertad, con un fleje de embalar bobinas de acero, cartón y unos listones dando forma de barca, y luego llevaba una cuerda para colgar al cuello y poder tocar el bombo o la turuta o lo que fuese.

-¿Qué anécdotas recuerda?

-La primera, que Faragaya llegó tarde a la salida por esperar por mí, que estaba en una reunión en Oviedo y que cuando se puso a bajar no había nadie, así que bajamos solos por la calle, andando.

-Menudo estreno.

-Ya te digo, y luego fue muy célebre también que la gente del Teniente bajaron en una piragua K-4 y acabaron estrellándose en la relojería de San Francisco.

-¿Y cuándo apareció La Pecera?

-Pues se constituyó en 1992, fue el último año que los artilugios hacían el doble recorrido, subiendo y bajando Galiana. Nos estrenamos con un 'Barco velero' de tres mástiles. Aquel año también participamos en el concurso de murgas con la orquestina La Pecera. El segundo año ya hubo espuma y bajamos con La Ballena, y ganamos el primer premio. Desde entonces participamos en todos los Descensos.

-¿Qué es lo que caracteriza a los artilugios de La Pecera?

-Desde un punto de vista técnico, que nuestros artilugios van a 'pinrel', es decir sin motor. Luego ya, las ganas de folixa y cachondeo.

-¿Hace falta relevo generacional?

-El antroxu no es cuestión de edad sino de pasarlo bien todos juntos y disfrutar de esta fiesta milenaria con libertad y sin autocensura. No es lo mismo ir de fiesta con veinte años que con sesenta, pero aquí seguiremos incorporando como siempre a nuestro círculo próximo. Lo importante es disfrutar de verdad del espíritu de esta maravilla de fiesta, eso sí, respetando a todos y a todo, porque eso es lo que la hace crecer.