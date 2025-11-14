El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rafa López, ayer, en el Centro Niemeyer de Avilés donde se celebra estos días el congreso AsturCON.tech25. A. L. J.

Rafael López

Experto en ciberseguridad
«La motivación del hacktivista es hacerte daño y enseñar las plumas como un pavo real»

«Los grupos porrusos nos ven como un país OTAN, somos un país occidental, estamos posicionados a favor de Ucrania y nos convierten en enemigos»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Rafael López es conocido en internet como 'Cibercapitán' y como especialista en ciberseguridad se dedica a compartir conocimientos con administraciones, empresas o particulares. Ha sido ... capaz de entrevistar a grupos de hacktivistas prorrusos y yihadistas y desvela para LA VOZ los planes de estos comandos aprovechando su participación estos días en el congreso AsturCON.tech25 que se celebra en el Centro Niemeyer de Avilés.

