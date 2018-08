El Muelle, 'grapado' a una pista de baile de funk y soul Actuación de la banda madrileña Watch Out, ayer. / PATRICIA BREGÓN C. R. AVILÉS. Sábado, 11 agosto 2018, 02:09

No es fácil hacer bailar la público en un concierto al aire libre, gratuito y en una ciudad del Norte. No es fácil, pero tampoco imposible y como había advertido Kike Tejada, miembro fundador del grupo madrileño Watch Out, su música conseguía el milagro por sí sola y ayer se enfrentó al reto en el cuarto festival de música negra La Grapa, en el Parque del Muelle, que continuará hoy y mañana.

Con varios cientos de conciertos a sus espaldas, la banda tuvo el difícil cometido de hacer entrar en calor al respetable con competencia por todos los frentes. En Salinas, el Ewan Festival; en la Pista de la Exposición, el multitudinario Certamen de la Cerveza y en la calle Palacio Valdés, la actuación de Diego Infiesta y su banda.

Ellos se pusieron el mono de faena y cumplieron. Tras su actuación estaba prevista la de JP Bimeni, un 'viejo' conocido de La Grapa, y la de Aretha Soul Divas.

Hoy continúa el festival con un concierto a la hora del vermú, a la una, de Juno & Darrell. A las 19.30 horas actuará Zulú Men. A partir de las 21 horas,The Agapornis, The Slingshots y el plato fuerte del festival Marth High & The Soul Cookers. Entremedias, música de dj.