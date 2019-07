«Las mujeres aportan elementos hasta ahora ignorados en los videojuegos» Brie Code, ayer en el hotel NH antes de la entrevista. / OMAR ANTUÑA «Las empresas han caído en prácticas insanas de monetización que no tienen en cuenta la experiencia real de los jugadores» Brie Code Directora ejecutiva y creativa en Tru Luv Media ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Jueves, 18 julio 2019, 04:44

La canadiense Brie Code es una de las invitadas estrella del Celsius. Programadora y diseñadora de videojuegos, ha trabajado a la cabeza de títulos como 'Assassins Creed' o 'Child of Light'.

-¿Por qué decidiste empezar en la industria de los videojuegos?

-Desde pequeña me han fascinado los videojuegos y siempre he jugado, da la casualidad de que mi padre era programador en los años 80 y éramos de los pocos afortunados con un ordenador en casa. Tras finalizar el instituto a los 16 años comencé mi formación en el mundo de la programación.

-¿Cómo te sentiste trabajando en Ubisoft?

-Trabajar para Ubisoft es como trabajar con una gran familia, me pusieron al frente de un gran equipo y al principio daba algo de vértigo, pero enseguida pude hacerme con las riendas y fue gracias a la cantidad de personas que allí trabajan y la inmersión multicultural que un proyecto como 'Assassins Creed' requiere. Realmente fue una experiencia de la que aprendí mucho.

-¿En qué consiste tu proyecto con Tru Luv Media?

-Siempre he tenido gran cantidad de amigos a los que los videojuegos no les interesaban. Esta situación era una de las cuestiones más repetidas en la comunidad de videojuegos independientes y en Tru Luv Media estábamos interesados en indagar acerca de ello, por lo que trabajamos con gente no interesada en videojuegos para crear productos para ellas. Todos los videojuegos presentan una situación de frustración que has de resolver, y eso genera en ti una satisfacción, pero para muchas personas ese esquema de frustración-satisfacción no despierta estimulo alguno, por lo que partimos de la tendencia humana hacia socializar para presentarles otro tipo de juegos.

-¿Por qué cree que los videojuegos cada vez cuentan con más contenidos de pago?

-Las empresas necesitan ganar dinero, no solo por sus propios beneficios sino para poder financiar futuros proyectos. Pero creo que muchas empresas de la industria han caído en la tentación de utilizar métodos de monetización poco saludables, cada vez los juegos se conciben desde su inicio para poder generar aspectos, objetos y más contenidos de pago. Y creo que no se ha tenido en cuenta la perspectiva del usuario, no se piensa en mejorar la experiencia del jugador sino en obtener el mayor beneficio posible.

-¿Crees que la industria de los videojuegos sigue siendo machista?

-Durante los primeros cinco años de mi carrera profesional era la única mujer en cada proyecto al que iba. No fue hasta llegar a 'Assassins Creed' dos donde encontré otras seis compañeras en el equipo de desarrollo. Creo que la mujer, al igual que otros colectivos, tiene una capacidad para aportar nuevos elementos que durante años han sido ignorados y que en nuestro caso tienen que ver con la mitad de la población. Creo que es muy difícil para cualquier mujer llegar a los puestos más altos de las grandes empresas pero no imposible y creo que las que llegan hacen lo posible por erradicar esos obstáculos que ellas tuvieron por su género.