Las mujeres sin hogar se han duplicado en Avilés en los últimos veinticinco años Una de las oficinas del albergue de transeúntes de Avilés. / MARIETA La avilesina Lorena Pallas ha investigado durante dos años a usuarios del albergue de transeúntes de Avilés para poder elaborar un perfil común ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:04

La psicóloga clínica avilesina Lorena Pallas, trabaja desde hace años en la reputada unidad del dolor del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, pero ha dedicado los dos últimos años a realizar un trabajo de investigación en su ciudad natal con el objetivo de «desmontar tabúes y estigmas sociales sobre la relación de las personas sin hogar y las patologías psiquiátricas».

De los datos obtenidos resulta interesante comparar cómo ha evolucionado el perfil de transeúnte en Avilés en los últimos veinticinco años. Sorprende que casi se duplica la proporción de mujeres, que pasan de un 10% a un 19%. También es significativo el aumento de edad de la población sin hogar, con una media de edad de 47,4 años. En el momento de las entrevistas, el 96% de las personas estaban desempleadas, «y he de reconocer que me esperaba un dato alto pero no tanto», asegura Pallas.

Las personas sin hogar de Avilés cada vez muestras más problemas familiares y de drogodependencias. En este sentido, solo el 47% de los encuestados no consumen ningún tipo de sustancia y, del otro 59%, prevalece el alcohol (32%), cocaína (27%), cannabis (24%) y heroína (17%). «Hay que tener en cuenta que es una flecha de doble dirección, es difícil determinar que factor depende del otro».

En este sentido, es habitual que se den casos de lo que se conoce como patología dual. «Es importante destacar que el 35% padecen este tipo de males, lo que significa que padecen alguna patología clínica pero también algún tipo de adicción, lo que puede generar un doble proceso de exclusión social que se tiene que evitar», señala Pallas. «El problema es que se estigmatiza a la personas sin hogar y se les asocia con patologías psicológicas graves y el trabajo que tenemos es averiguar si su entorno ha desencadenado la patología y la adicción o es precisamente al revés».

Como conclusión, el perfil de persona sin hogar en Avilés que se extrae de la investigación es el de un hombre de unos 48 años, español, soltero, que tiene un estatus socioeconómico «ínfimo» y que lleva menos de un año en la calle. También se ha vuelto al patrón de transeúnte tradicional, es decir, «el que se va desplazando por la región o el país con una ruta por albergues, frente a las personas que se ubican siempre en la misma ciudad». Tan solo un 36% de la muestra son residentes habituales en Avilés «e influye notablemente la crisis, la falta de empleo y de vivienda».

La investigación

Se trata de un estudio epidemiológico en población sin hogar de Avilés, que Pallas ha realizó desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018 en el Centro Municipal de Atención a personas sin hogar que su ubica en la calle de la Estación. «La idea nace a raíz de que me doy cuenta que el último estudio similar que se había realizado en Asturias data del año 1994, era la tesis doctoral del doctor Santiago Vega y desde entonces no había nuevos datos», destaca Pallas. «Quería intentar cubrir este vacío regional, al tiempo que visibilizaba el problema en Avilés, porque aquí no se había realizado ninguna investigación nunca».

Este tipo de proyecto se lo planteó el jefe del área de Salud Mental de Avilés, el doctor Juan José Jambrina. «Pensábamos que tenía mucho sentido abordar estas cuestiones en colación al debate existente ente los Servicios Sociales y el sistema sanitario en relación a la prevalencia de enfermedades mentales en la población sin hogar», destaca Pallas. Es decir, determinar si el hecho de que vivir en la calle esté relacionado con las enfermedades mentales es algo que se pueda corroborar o desmentir.

El estudio se llevó a cabo con una muestra de cien personas sin hogar del albergue avilesino y el objetivo principal de Pallas era elaborar un perfil sociodemográfico y clínico «que permita conocer las características de esta población. Me preocupa el estigma que hay con estas personas y, está claro que la prevalencia de enfermedad mental en población sin hogar es mayor, pero eso no significa que sean sinónimos», asegura la investigadora.

Para realizar el estudio se utilizaron dos instrumentos de medición: un cuestionario sociodemográfico para medir variables de transeuntismo y sociodemográficas, y lo que se conoce como 'Entrevista Neuropsiquiátrica', «un instrumento que me permitió medir y diagnosticar los trastornos psiquiátricos de la muestra», señala Pallas. «Otra herramienta fundamental fueron las entrevistas personales, que arrojaron historias de vida muy interesantes. Me sorprendió gratamente la buena disposición de todas las personas», confiesa la psicóloga avilesina.