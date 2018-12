Teresa Forcades, monja benedictina: «Si las mujeres quisieran, el patriarcado se terminaría» Teresa Forcades, ayer en Avilés. / PATRICIA BREGÓN Teresa Forcades | Monja benedictina: «En la iglesia existe un sexismo estructural, pero nadie ha preservado la memoria de la mujer como ella. Es algo que no se debe olvidar» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 1 diciembre 2018, 04:02

La Fraternidad de Francisco recibió ayer la visita de la monja benedictina Teresa Forcades (Barcelona, 1962), conocida por sus planteamientos feministas y un apoyo a los movimientos independentistas de Cataluña que matiza. Sin duda, una voz libre y fresca en la Iglesia.

-Usted está en la Orden de San Benito, que es contemplativa. Pero es una mujer muy activa. ¿Alguna vez se ha planteado si se equivocó de carisma?

-La decisión de ser benedictina es una vocación, una llamada. No nace de mis actitudes personales. Yo tengo la certeza de que fue una llamada de Jesús. Es una manera que discierno con mi comunidad. Más contemplativa que Santa Teresa no hay nadie y la llaman la monja andarina. Santa Hildegarda de Bingen estaba en la misma orden y era consejera del rey Barbarrosa. Igual son excepciones, pero la autenticidad depende de la seriedad del discernimiento individual y comunitario, pues se vive en comunidad.

-Ha denunciando la misoginia de la Iglesia.

-En esta institución existe un sexismo estructural que es obvio y claro. Los lugares de toma de decisión están unidos a la ordenación sacerdotal y ésta al sexo masculino. En la práctica, y sin que sea un deseo explícito de nadie, las mujeres estamos apartadas de la toma de decisiones. Es lo que llamo sexismo estructural. Es algo objetivo; ahora bien, no es lo único. Resulta muy interesante que esta institución ha sido capaz en nuestro mundo de preservar la memoria de las mujeres como nadie ha hecho. No lo digo para justificar el hecho objetivo de su sexismo estructural, sino como un hecho objetivo. ¿Donde están las mujeres que en el siglo XIII hicieron algo en China? No lo sé, pero conozco a Clara de Asís o Hildegarda. No ha pasado en ningún campo, ni en la ciencia. Es algo que he descubierto recientemente y que aporto como reflexión.

-El discurso de género contiene un elemento marxista en cuanto que cambia la lucha de clases por la de sexos. ¿Incorporarlo a la Iglesia no es ir contra su humanismo?

-Yo me defino como feminista. Es la palabra inicial y es muy importante porque homenajea a mujeres que se jugaron mucho, incluso físicamente, para que disfrutemos de lo que hoy tenemos. Considero que no se puede conseguir una sociedad más libre y justa sin que existe una igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, el patriarcado es el orden social que se empeña en que las mujeres tengan un papel sumiso y de cuidadoras y los varones el contrario. Y eso se termina si las mujeres quieren. Y también los hombres, que tienen un papel importante.

-¿Cómo llegó a la política?

-Todo lo que hago tiene que ver con mi vocación monástica. Venía haciendo una crítica ética hacia el capitalismo planteado que otra sociedad es posible porque Dios desea una vida humana para todos. En ese camino, tenía una mayor exposición pública hasta que mis hermanas me plantearon una posibilidad de ex-claustración durante tres años. Lo vi, pero al mes ya estaba fuera de la política. Estaba en una coalición amplia y la música que sonaba no era la de mis expectativas.

-¿Ya no es independentista?

-Yo no quiero una Cataluña independiente controlada por La Caixa. Para mí la independencia no es el objetivo. Es un medio para conseguir una sociedad más justa. Mi ideal político son las Naciones Unidas, pero no las actuales, sino otras donde todas las culturas coexistan y no mueran niños por no tener alimentos, cuando somos excedentes; donde se viva la ética cristina.

-¿No le sirve España para ese fin?

-En estos momentos, parecía que el cambio era posible en Cataluña, parecía real. Teníamos encuestas que hablaban en ese sentido.