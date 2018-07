Las mujeres reivindican su espacio en el surf

Este año, por primera vez en su historia, el Longboard Festival iguala el premio en metálico de la categoría femenina y masculina de surf. Se repartirán 4.000 euros de forma equitativa entre ambas categorías, independientemente del número de inscritos en cada una de ellas.

Una decisión que, si bien es aplaudida por las surfistas, sorprende a muchas de ellas porque pensaban que ya había sido de esta manera otras ediciones. «¿En serio?» es la reacción de Julia Gómez, aficionada al surf que viene desde hace cuatro años al festival, al enterarse. «Daba por hecho que otras ediciones ya había sido así».

Y es que son aún muchos los certámenes que hacen esta diferenciación. Fue sonado a principio de año el caso del Campeonato Internacional de Surf de Laredo, que repartía premios cuatro veces mayores en la categoría masculina que en la femenina, lo que trajo mucha controversia. El Longboard Festival ha decidido acabar con esta brecha y apoyar económicamente a las dos categorías sin hacer distinciones.

«Me parece genial que el de Salinas hayan decidido igualarlo, pero tampoco tenemos que ponerles ninguna medalla, debería ser lo normal, no un logro que aplaudir», reivindica Nerea Cruz, que viene desde Tenerife para disfrutar del Longboard. «En mis clases de surf somos en número los mismos chicos que chicas, mitad y mitad» contesta cuando se le pregunta si cree que el surf es un deporte 'masculino'. «Hay muchas mujeres que surfean, aunque los famosos y exitosos siempre acaben siendo los hombres, un poco como en todo, supongo», concluye. Junto a ella, su amiga Elia Amor asiente. «Que todos los chefs famosos sean hombres no significa que no haya cocineras. Con el surf pasa igual», asegura, antes de coger su tabla y entrar al agua.