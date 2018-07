«Ahora las mujeres se sienten libres para escribir sobre lo que quieran» Lisa Tuttle, en el palacio de Ferrera. / PATRICIA BREGÓN La escritora participará en dos mesas redondas durante el Celsius sobre el futuro de la ciencia ficción y la creación de personajes femeninos Lisa Tuttle Autora de terror y fantasía MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 12 julio 2018, 02:47

De la pluma de Lisa Tuttle han salido múltiples novelas y libros de relatos, todos de fantasía, terror y ciencia ficción. En los años ochenta escribió con George R. R. Martín, el autor de Juego de Tronos, la novela 'Refugio del viento' a cuatro manos. Además ha editado varias antologías sobre feminismo y reseña libros para The Sunday Times. Es la tercera edición en la esta autora viene al festival Celsius, y este año participará en dos mesas redondas, el viernes y el sábado.

-Tiene un gran número de publicaciones, así que puede resultar difícil escoger. ¿Qué obra suya recomienda a un lector que no la conoce, para empezar?

-Bueno, en español hay solamente tres novelas publicadas. 'El Refugio del Viento', la novela que escribí con George R. R. Martin, es fantasía y es una historia de aventuras. El año pasado se publico 'Futuros perdidos', una novela de ciencia ficción sobre realidades alternativas, es realismo y muy psicológica. También 'El nido de pesadillas', que son historias cortas de terror. Entonces depende de qué estilo prefieran, de lo que vayan buscando.

-Estuvo en la primera edición del Celsius en 2012, y está es la tercera vez que viene, ¿qué es lo que más le gusta del festival?

-Es un ambiente muy amigable, te sientes bienvenido. Visitar España siempre es genial. Además aquí el tiempo es más suave, más parecido a Escocia, donde vivo. Disfruto conociendo gente, y volviéndola a ver años más tarde en otra edición.

-En 2012, cuando vino con George R. R. Martin al festival acababa de salir en España 'Refugio de Viento'. ¿Cómo fue coescribir la novela con él?

-Éramos jóvenes. Era mi primera novela, y la segunda de George. Y fue antes de internet, así que todo se hizo por correo. Fue un proceso muy lento, de muchos años. Primero empezó como una historia corta, pero acabó creciendo. Años después me pidió volver a escribir algo juntos, porque era muy cómodo hacerlo. Si se quedaba estancado en alguna parte, simplemente me lo enviaba y yo seguía la historia, y viceversa, era más ágil. Ahora le está llevando bastante tiempo escribir 'Juego de Tronos' a él sólo (ríe). Es lo bueno de escribir a cuatro manos, que tienes alguien con quien hablar de la historia, y que solo haces la mitad del trabajo.

-Ha escrito novelas de fantasía, terror y ciencia ficción. ¿Son también los géneros que más disfruta consumiendo, o acaba saturándose y prefiere leer algo diferente?

-Leo muchas cosas diferentes. He de decir que apenas leo romance, eso sí. Es verdad que disfruto más de las novelas oscuras, de fantasía o ciencia ficción. Y también leo 'best-sellers', y no ficción.

-Además de escribir, ha editado dos antologías de corte muy feminista. ¿Cómo ve el papel de las mujeres en la literatura hoy en día? ¿Es diferente de cuando usted empezó?

-Ha cambiado mucho, la verdad. Ahora es un buen momento, las mujeres están levantando la voz. Durante muchos años las mujeres fueron acalladas, no tanto por hombres si no por sus propios sentimientos de tener que ser 'perfectas' y muy cuidadosas con lo que decían y escribían. Ahora hay muchas autoras, sobre todo jóvenes, qué piensan «voy a hablar de lo que realmente quiera, voy a escribir sin preocuparme de qué vayan a decir de mí». Se sienten libres para escribir sobre lo que quieran.

-El viernes participa en una mesa redonda que va de creación de personajes femeninos con los que identificarse. ¿Cree que es más fácil para un lector creerse una historia contada por un personaje femenino si lo ha escrito una mujer?

-No, no lo creo. Ahora se habla mucho de apropiación cultural, y de que solamente deberíamos escribir sobre lo que hemos experimentado, pero creo que eso nos limita mucho. Por supuesto que hay hombres que han escrito personajes femeninos que no hay quien se los crea. Pero sí pienso que hay hombres que pueden crear personajes femeninos creíbles.